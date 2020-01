“J’ai subi des crises d’angoisse très dures”

S’il y a quelque chose qui caractérise Violeta Mangriñán, actuelle collaboratrice de «Femmes et hommes et vice versa» à Cuatro », est son désir constant de relever de nouveaux défis. Depuis qu’elle a fait le saut vers la gloire, la jeune fille n’a cessé d’enchaîner les projets et il n’est donc pas surprenant que, il y a quelques mois, celle qui était participante de “ Survivors 2019 ”, ait décidé de lancer sa propre ligne de vêtements. Ce que j’attendais peu, c’est que La principale personne qui l’a soutenue dans cet important défi l’a arnaquée, gardant son argent et l’a forcée à paralyser ce qui était sans aucun doute l’une de ses grandes illusions pour cette nouvelle année 2020.

C’est Violeta elle-même qui a décidé de tout raconter sur la chaîne qu’elle dirige sur la plateforme vidéo Mediaset España. Dans une longue vidéo, la fille a déclaré qu’après avoir vu combien de ses followers étaient fans de son style vestimentaire, Il voulait lancer sa propre ligne de vêtements et envisageait même d’ouvrir un magasin à Madrid. Pour cet enjeu important, elle a décidé d’avoir le représentant en Espagne de son petit ami Fabio Colloricchio, une femme qui semblait fiable et qui avait même travaillé avec des influenceurs et des personnes liées au monde de la mode, mais cela s’est avéré être un véritable escroc qui n’a pas hésité à garder son argent.

Violeta Mangriñán

Un argent que vous avez déjà perdu

Mangriñán a avancé à cette femme, dont il n’a pas voulu révéler l’identité, une somme d’argent importante pour les premiers vêtements à jeter de sa première collection sur un web. Cette femme s’est mise au travail et parmi les processus nécessaires au lancement, elle a fait une séance photo à Violeta, ce qui a sans aucun doute commencé à déclencher ses doutes. “J’ai commencé à voir des choses étranges (…) les séances photos n’étaient pas professionnelles et après avoir payé beaucoup d’argent (…) ni 100, ni 1000 ni 10000 euros, j’ai vu que tout ne va pas (…) j’ai vu des choses qui n’avaient pas de qualité ou beaucoup de sens (…) j’ai commencé à dire à Fabio que cette fille nous vendait la moto parce que je donnais beaucoup d’argent et il n’y avait pas de résultats. ”

Toute la vérité est découverte

Les soupçons ont augmenté lorsque ses amis l’ont averti que le prix qu’il payait pour le Web était exorbitant, mais tout a éclaté quand peu de gens ont commencé à se plaindre que leurs commandes n’arrivaient pas. Que se passait-il? La fille s’est défendue en disant que tout allait arriver mais visiblement ce n’était pas le cas. Ce fut quand Violeta a découvert la grande tromperie et c’est que un garçon lui a envoyé un message lui disant ce qui s’était passé derrière son dos. Cette fille avait engagé une personne pour s’occuper de la logistique de la marque et du web, ce que Violeta ne savait pas. Le problème? Cette personne n’avait rien facturé et la fille gardait l’argent.

Violeta Mangriñán sur sa chaîne

Menaces et mensonges

“Le garçon m’a dit qu’il était le responsable de la production de la marque, il m’a dit que la fille l’avait menacé de ne pas me contacter, et il m’a dit qu’il avait émis des factures qu’il n’avait pas encaissées, alors il avait arrêté la production “, dit Violeta, visiblement excité et en même temps indigné. Que s’est-il passé alors? Violeta n’a pas hésité à se rendre chez le fraudeur présumé: “Je me suis présentée chez elle, la chose ne s’est évidemment pas bien terminée (…) elle ne savait pas comment me dire où était mon argent (…) elle n’a payé personne”. De cette façon, il semble qu’il y ait eu une forte confrontation entre les deux qui ne signifie pas que Violeta a récupéré son argent et, comme il le dit, il attend toujours d’être payé.

“Ils m’ont traité d’arnaqueur, ils m’ont dit que j’avais gardé leur argent et ce n’est pas vrai (…) chaque fois que j’ai vu un de ces messages, j’ai eu une crise d’angoisse “, explique Violeta, avouant qu’elle a vraiment passé un mauvais moment cette fois.” Personne n’imagine ce que j’ai vécu, j’ai fait confiance à cette personne, la nous avons invité des milliers de dîners et de repas, c’était un de plus (…) j’ai souffert de crises d’anxiété très dures, j’ai perdu beaucoup d’argent. “Maintenant, la jeune fille fait face à son avenir en gardant son emploi à la télévision, espérant recevoir l’argent qui lui avait été volé et évidemment avec l’illusion de finir par avoir sa propre ligne de vêtements sans drames ni escroqueries.

