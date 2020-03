Tous les programmes de télévision subissent des changements et des altérations en raison de la quarantaine des coronavirus. Cela est particulièrement visible dans le transfert habituel des collaborateurs et des invités, lorsque parfois, certains ne peuvent pas venir en raison de force majeure. Deluxe samedi diffusé le samedi 14 mars dernier un programme différent, quelques minutes après avoir pris connaissance des mesures imposées par le gouvernement dans tout le pays.

Belén Esteban se connecte avec ‘Sábado deluxe’ pour expliquer sa situation

L’une des fautes les plus notoires du programme a été celle de Belén Esteban, qui comme tout le monde vit le confinement à la maison. Depuis le tournage, Jorge Javier Vázquez a pu la contacter par téléphone pour savoir comment elle allait. “Je ne suis pas là car, comme vous le savez, j’ai un problème de diabète et je suis à haut risque“Esteban a commenté la première à son partenaire. De plus, il a expliqué que son mari est technicien en santé et que le risque augmente donc entre les deux.

“Avec le problème que j’ai c’était très dangereux pour moi et pour les gens autour de moi, pour le danger de le prendre ou de le transmettre. Mais allez, quoi Je ne l’ai pas parce que je vais bien“, a expliqué la collaboratrice, précisant qu’elle garderait les quinze jours d’isolement à la maison pour la santé, mais que cela lui coûterait car elle est une personne très active. Jorge Javier s’est demandé comment elle allait durer pendant tant de jours, mais elle l’a pris avec humour:” Je vais commander des placards, lire, regarder des films … “, lui dis-je, bien qu’en riant, elle n’a pas non plus exclu l’idée d’essayer d’être à nouveau mère.

Félicitations!

Le médecin présent sur le plateau a exprimé ses félicitations pour démontrer un “exercice de la responsabilité” en restant à la maison, prenant plus de risques que les autres. Elle a également précisé qu’elle est en contact avec son médecin généraliste et son endocrinien, mais qu’elle est “calme et bienEn tout cas, Belén Esteban ne voulait pas manquer l’occasion de faire une petite réclamation: “Je sais de première main que de nombreux matériaux manquent, vous devez donner des masques, des gants et tous les produits dont ceux qui travaillent dans les hôpitaux ont besoin. “

.