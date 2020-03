“J’ai vaincu le Covid-19” – un homme raconte sa guérison de cette maladie

Après avoir été hospitalisé pendant 10 jours, Hyun Park, un sud-coréen de 48 ans, a réussi à récupérer et à raconter son expérience au quotidien sur les réseaux sociaux.

À travers une publication sur Facebook, Hyun a révélé comment il avait vécu le processus d’infection par Covid-19, mieux connu sous le nom de Coronavirus.

Premier jour

Dans son premier message, il a déclaré qu’il croyait qu’il était infecté parce qu’il présentait plusieurs des symptômes liés à cette maladie. Hyun avait mal à la gorge, avait une toux sèche et aurait eu du mal à respirer le matin.

«Alors que l’épidémie de coronavirus augmentait en Corée du Sud, j’ai appelé la hotline et ils m’ont dirigé vers l’hôpital pour un test. Il y avait beaucoup de monde en ligne, j’ai attendu environ 3-4 heures jusqu’à ce que je m’évanouisse et me frappe la tête. »

Quand ils l’ont finalement soigné, les médecins ont indiqué qu’ils connaîtraient les résultats de ses tests le lendemain et que, dans l’intervalle, il devrait s’isoler. “Pour l’instant je suis en quarantaine et, si positif, une ambulance viendra me chercher pour m’emmener à l’hôpital.”

2e jour

Hyun a d’abord été informé que ses tests étaient revenus négatifs, mais après avoir reçu un deuxième appel, ils ont précisé qu’il y avait eu une erreur et que les résultats étaient positifs.

“L’agence locale m’a dit qu’il y avait trop de patients maintenant et qu’il n’y avait pas de chambres disponibles à l’hôpital, j’ai donc dû m’isoler chez moi lorsqu’une ambulance est arrivée pour moi.”

Hyun s’est réfugié dans sa chambre chez ses parents, mais il était très inquiet d’infecter sa mère, qui avait récemment subi une intervention chirurgicale et qui était déjà plus âgée.

Pour éviter que son cas ne soit davantage menacé, Hyun s’est mis à se reposer, à bien manger, à boire beaucoup d’eau et à rester positif.

3e jour

«Je suis dans une zone de quarantaine à l’hôpital. Ils m’ont transféré à minuit. J’apprécie grandement le soutien de chacun. Je serai fort pour battre ce virus. Je ne peux pas écrire grand-chose car mes mains sont pleines de câbles me reliant aux machines médicales. Veuillez prendre soin et merci pour le soutien. “ – Hyun a écrit dans un autre post.

Jour 4

«Je ne bois pas, je ne fume pas et je vais au gymnase cinq fois par semaine et je pensais bêtement que ce virus était un problème pour les autres et pas pour moi qu’il était sain. Je me faisais trop confiance. »

Les médecins ont indiqué à Hyun que son état s’améliorait, malgré des hauts et des bas. Son positivisme a été d’une grande aide pour l’homme qui, malgré l’inconfort dans son corps dû au virus, est resté énergique.

Sachez que ce coronavirus est une épidémie grave et restez en bonne santé. Heureusement, ma mère et d’autres membres de la famille ont donné des résultats négatifs. » – ajouté dans son message.

Jour 5

Les effets secondaires, tels que les douleurs à l’estomac et à la poitrine, de ses médicaments de traitement ont commencé à diminuer, et finalement Hyun a commencé à manger.

«Je sais maintenant combien c’est merveilleux de pouvoir manger, boire de l’eau et marcher. Il y a quelques jours, mon estomac avait faim, mais je ne pouvais pas manger à cause d’une détresse respiratoire. Heureusement, mes radiographies ont indiqué que je pouvais déjà manger. Je me rends compte que le bonheur est simple. Je n’ai pas appris qu’à l’école, ce terrible coronavirus m’a appris ce qu’est le vrai bonheur. »

6e jour

Face à l’amélioration de son corps, Hyun a continué à partager des messages positifs et de l’enthousiasme sur ses réseaux sociaux.

«Ce virus doit savoir que je ne me bats pas seul, mais avec ma famille et mes amis. Comme je suis né avec un cœur et des reins faibles, je n’ai pas été autorisé à courir ou à faire de l’exercice avant la quatrième année. Je me suis souvent évanoui à la maison et j’ai passé beaucoup de temps à l’hôpital jusqu’à ce que je sois plus âgé. Depuis lors, je fais de l’exercice régulièrement, tombant très malade dès mon jeune âge, mais je n’ai jamais perdu. »

Hyun se déclara indéfendable, car bien que le virus sache attaquer, il tenait toujours fermement l’idée que son corps était son territoire.

7e jour

Les médecins auraient finalement informé Hyun que son état était passé de “non mauvais” à “bon”. Cependant, Hyun n’avait toujours pas d’IRM pour déterminer le test du coronavirus comme “négatif”.

“Je suis stable! Mon médecin m’a dit qu’il semble que le pire soit passé. Le même a dit qu’il y a des cas où la personne passe soudainement de stable à fatale, donc je dois la tenir informée immédiatement quand je me sens étrange ou mal.

Initialement, les médecins avaient déterminé que sa situation était très grave, au point de le placer dans une pièce à pression négative afin de contenir les germes dans l’air. Mais alors que Hyun commençait avec les médicaments et les procédures appropriés, son état a montré des améliorations.

Jour 9

«Je me sens déjà assez bien. La nuit dernière, pour la première fois, j’ai pu dormir sans douleur. Les médecins m’ont dit que je ne devrais plus prendre le médicament. Je m’inquiète pour le patient dans la pièce voisine. Nous ne sommes que deux patients atteints de coronavirus dans une unité de soins intensifs de cet hôpital. »

Bien que la nouvelle soit bonne pour Hyun, l’autre patient n’a pas subi le même sort, car il a continué d’avoir des problèmes d’alimentation et a commencé à présenter des symptômes de pneumonie avancée.

10e jour

Les résultats de Hyun étaient négatifs pour son premier test de post-traitement.

«Chaque jour est meilleur. Si j’en reçois un autre demain, ils pourront me libérer et je serai mis en quarantaine à domicile ou dans un centre pour les 14 à 21 prochains jours. »

Jour 11

Enfin, les médecins ont relâché Hyun et ont pu rentrer chez eux pour continuer dans l’isolement. Les médecins lui ont demandé de revenir dans un délai de 15 jours pour un dernier contrôle et ainsi complètement exclure la contagion.

«Maintenant, je vais désinfecter mes affaires, prendre un bain et revoir le monde réel en dehors de cette salle de soins intensifs de l’hôpital. Je suis vivant et de retour dans le monde réel. “

Hyun a partagé avec les médias qu’il avait raconté son expérience sur les réseaux sociaux parce qu’il sentait qu’il s’effaçait et qu’il ne savait pas s’il y aurait une autre chance de vie.

“La vie est parfois difficile, mais simplement la vivre est une bonne raison et suffisante pour en profiter.”

Partagez sa grande histoire afin que nous soyons tous informés en ces temps.

PARTAGEZ-LE AVEC VOS AMIS: