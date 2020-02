“J’ai vu les caméras et pris Rubén”

Julian, l’un des singles les plus connus de The Island of Temptations, a été dans Save Me pour commenter son passage à travers l’île et parler de son expérience dans la réalité. Dans le plus pur style du programme, il a commencé par répondre dans les salles aux questions de Jorge Javier Vázquez et Belén Esteban, tous deux très intéressés par en savoir plus sur ce qui s’est avéré être la star de l’émission, Fani.

Julián, avec Jorge Javier Vázquez sur le tournage de “Save me”

Le single a mal parlé de Fani à d’autres occasions après avoir vécu ensemble, ils ne sont pas devenus précisément de bons amis. À tel point qu’elle a voté pour son départ de la réalité, ce que regrette Julian après avoir été attirée par elle la première nuit dans le village. “C’est vrai que je n’ai pas les meilleurs moyens de m’exprimer, J’ai dit vipère, et je veux rectifier, c’est une personne qui dit certaines choses et fait d’autres “, a-t-il commenté lors de précédents commentaires.

Julian a notamment critiqué la déloyauté de Fani envers son partenaire Christofer, ayant entamé une relation avec un autre célibataire comme Rubén. Ainsi, il l’accuse d’avoir agi lorsqu’elle a vu les caméras: “Il y a eu plusieurs fois que nous étions tous, nous étions un ananas, et il est vrai que quand la caméra est arrivée, il a profité du moment, a pris Rubén et a dit “allons-y ici ou là”, sachant que la caméra physique était toujours derrière “.

Même ainsi, l’ancien candidat ne croit pas que Fani ait agi faussement en tout temps, pointant son comportement dans les incendies comme le “seul moment” où l’on croit ses larmes. Comprenez que si elle le voulait vraiment ou si elle ne voulait pas quitter le concours, “elle ne peut que savoir”. N’a pas non plus de commentaires sur la relation de Rubén et Fani, donnant son opinion personnelle sur la nuit de passion attendue entre les deux: “Si j’avais été Ruben, autant que je sache et sous ce que j’ai vécu, la vérité est que je m’attendais à “

Le candidat le plus médiatique

Quoi Fani a été la star de la découverte de «L’île des tentations» est quelque chose de visible sur les réseaux sociaux, surtout depuis le fameux moment dans l’un des incendies des garçons où Christofer a couru le long de la plage en criant son nom après avoir découvert sa relation avec Rubén. Julian est également évident, ce qui montre clairement que la réalité “de ce que nous voyons, il est basé sur Estefanía “.

.