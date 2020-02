Jaime Camil: “Ce que j’aime le plus, ce sont les difficultés” | AP

Pour l’acteur Jaime Camil, un nouveau projet signifie un nouvel objectif à surmonter, comme pour le sujet de la comédie, l’acteur souligne qu’il n’a pas hésité à prendre le scénario de «Les pilules de mon petit ami» qui aborde de manière ludique le problème de maladies mentales.

La comédie est un outil très puissant

Pour l’acteur le comédie C’est un outil très puissant qui vous permet de toucher des sujets sensibles, tout en étant très efficace. Selon l’acteur mexicain du film où il donne vie à Hank, un homme d’affaires prospère d’un magasin de matelas qui souffre à son tour de schizophrénie, autisme, bipolarité, anxiété, compulsion et déficit d’attention, entre autres.

L’acteur souligne que la portée de la comédie Cela vous permet de toucher le sujet “d’une manière ouverte, sincère et honnête de ce que sont les conditions mentales”, a-t-il déclaré dans une interview.

Le film, une première de Pantelion Films réalisé par l’Argentin Diego Kaplan, Hank est un galant qui tombe amoureux de Jess, un cadre performant joué par Sandra Echeverría qui va à une entreprise pour acheter un lit.

Son charme, son sourire séduisant et son apparence la convainquent qu’il est l’homme de ses rêves.

Cependant, Hank Elle n’informe pas Jess qu’elle dépend de nombreuses pilules pour de multiples troubles, mais au moment où elle décide de révéler le petit détail, elle le surprend avec une invitation à être ensemble pour un week-end sur une île paradisiaque isolée. Hank Il ne pense pas beaucoup à la proposition, il accepte et décide de garder son secret, mais quand il arrive sur l’île, il se rend compte qu’il a oublié ses pilules et que les choses se compliquent.

Pour l’acteur de 46 ans Il savait que cette question sous-jacente ne serait pas facile, cependant, il a dit que c’était ce qui l’intéressait le plus.

Ce que j’aime le plus dans la vie, c’est de faire face à une difficulté. C’est l’un de mes hobbies, car je sais que toute difficulté que j’aurai le résoudra », a déclaré l’acteur, dont les crédits incluent la série« Jane the Virgin »de The CW, et le film d’animation« Coco »de Disney-Pixar.

Aussi Camil qui est également producteur de la bande qui passe entre la ville de San Francisco et Punta Mita, à environ 16 kilomètres au nord de Puerto Vallarta, souligne d’autres défis.

Parmi eux était d’interpréter un homme avec des ennuis mental et faire un lien émotionnel entre le personnage et le public.

C’est ce que j’ai le plus aimé », a déclaré Camil dans l’interview, réalisée avec Echeverría dans un hôtel moderne de Miami Beach vendredi, le même jour que« My Boyfriend’s Pills »a été libéré aux États-Unis.

Il convient de mentionner que la bande comprend des participations telles que Brooke Shields et Jason Alexander, qui a fait ses débuts en février au Mexique avec le titre “Crazy for you” et n’a toujours pas de date de sortie en Amérique latine.

Ce qu’il voulait, disait-il, c’était montrer que Hank Il avait des problèmes mentaux, mais il pouvait aussi se sentir heureux. Et surtout, abordez cette question de manière ouverte, honnête et responsable.

Quant à Sandra Echeverría, l’actrice mexicaine de 35 ans dont le personnage est un cadre d’une société de tequila, a déclaré qu’elle partage certains aspects avec Jess.

J’étais très «pointilleuse» (exigeante, méticuleuse) »comme elle l’a dit à propos de son personnage, qui avant de rencontrer Hank a traversé plusieurs relations amoureuses qui ne l’ont pas satisfaite. «J’interagis avec elle parce que je pense que depuis que je suis une fille, j’étais très indépendante, travailleuse et très professionnelle dans mon travail. Sur le plan personnel, cela m’a coûté du travail », a révélé l’actrice de« Savages »(« Wild »), Oliver Stone, et le feuilleton« The clone ».

Dans le cas de CamilIl a dit qu’il ne partage pas grand-chose dans la vraie vie avec Hank.

