Jake Gyllenhal pourrait revenir en tant que Mysterio dans un film solo

Sony tisse ici une énorme toile d’araignée. Maintenant, la rumeur court que la société pourrait développer un film de Quentin Beck, le méchant le plus connu sous le nom de Mysterio, seul. Le personnage est apparu pour la première fois dans Spider-Man: Homecoming joué par Jake Gyllenhal au sein du MCU Disney … mais il est très possible qu’il rejoigne bientôt le Sony Spiderverse.

Les rumeurs sont venues directement d’Illminerdi, qui a été informé que même Sony veut que Gyllenhal redevienne Mysterio. Nous ne savons toujours pas comment cette histoire pourrait avoir lieu, lorsque Homecoming a présenté sa mort … qu’il pourrait s’agir davantage de ses illusions, mais comme toujours, nous devons préciser que c’est une rumeur.

Bien que le retour de Gyllenhal en tant que Mysterio ne soit pas un fait, c’est l’une des nombreuses rumeurs et conjectures qui suggèrent que Sony et Disney prévoient d’introduire le Sinister Six pour essayer de battre enfin Spidey. La première bande-annonce de Morbius était un exemple clair des intentions des deux sociétés, quand nous avons vu Vulture (Michael Keaton) parcourir l’univers de Marvel Studios pour aller au Sony Spiderverse.

Pendant ce temps, Spiderverse de Sony continue de se développer avec Venom 2, qui ouvrira le 2 octobre, et Morbius, qui sortira en salles le 30 juillet. En plus d’un film mystérieux qui, selon IGN, il pourrait arriver le 8 octobre 2021. On dit qu’il ferait également partie de l’univers Spider-Man. S’agit-il de Black Cat et Silver Sable, Kraven the Hunter, Nightatch ou Madame Web? Il reste à voir.

