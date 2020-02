Jaloux! Rosalia publie ceci et rend folle sa “femme” Kyllie Jenner

La belle artiste catalane Rosalia montre dans ces photographies une couleur blanche unie qui met en valeur tout, mais tout son attribut ultérieur. Ma mère, nous demandons grâce!

17 février 2020

La belle artiste catalane Rosalia Il montre dans ces photographies une couleur entièrement blanche qui met en valeur tout, mais tout son attribut ultérieur. Ma mère, nous demandons grâce!

Le corps tout entier, non seulement s’adapte parfaitement au corps, mais … la vérité est qu’il nous a laissé sans voix avec sa beauté. Tu es précieuse Rosalia!

L’interprète de “With Height” est vu dans et hors d’un petit véhicule, généralement ceux utilisés dans les ensembles d’enregistrement et tout est marqué, mais tout … De la tête aux pieds …

Et La Rosalia Elle est très bonne et elle le sait, car de manière très espiègle elle n’a accompagné cette publication que de trois emojis cerises, nous pensons que par analogie à son arrière-garde parfaite.

Et surtout, la réponse de sa “femme”, mannequin et femme d’affaires Kylie Jenner, qui a simplement placé le mot “femme” et l’a accompagnée de nombreux emoji de smileys désireux de manger. Que veux-tu manger Kylie Jenner?

