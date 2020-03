Jamais Rarement Parfois Toujours Débuts Tôt en VOD

Jamais Rarement Parfois Toujours débutant tôt en VOD

Après avoir époustouflé les critiques et le public au Sundance Film Festival et dans les salles il y a deux semaines, Focus Features a annoncé que le drame de la majorité Jamais Rarement Parfois Toujours devrait lancer les services de vidéo à la demande au début du 3 avril.

Le film, écrit et réalisé par Hittman, est une représentation intime de deux adolescentes en Pennsylvanie rurale. Confrontée à une grossesse non désirée et à un manque de soutien local, Autumn (Sidney Flanigan) et sa cousine Skylar (Talia Ryder) traversent les frontières de l’État à New York pour un voyage chargé d’amitié, de bravoure et de compassion.

En plus de Flanigan et Ryder, le casting est configuré pour présenter La liste noire et New Amsterdam«Ryan Eggold, Devenir un dieu dans le centre de la FlorideThéodore Pellerin et L’OA et Twin PeakEst Sharon Van Etten. Le film est produit par Adele Romanski (clair de lune, Si Beale Street pouvait parler) et Sara Murphy.

Hittman a fait ses débuts avec le film bien reçu Ça sentait l’amour en 2014 et l’a suivi avec le célèbre drame de 2017 Rats de plage, ainsi que la réalisation de deux épisodes du thriller pour adolescents à succès de Netflix 13 raisons pour lesquelles et la célèbre drame de stoner de HBO Maintenance élevée.

Jamais Rarement Parfois Toujours a fait ses débuts à Sundance le 24 janvier où il a remporté un prix spécial du jury pour le néo-réalisme et dans certains théâtres le 13 mars et maintient actuellement une note de 99% «certifié frais» des critiques sur la revue globale Rotten Tomatoes. Le film devrait sortir en VOD le 3 avril pour 19,99 $.