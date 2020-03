Jameela Jamil entame une poursuite de plus de 15 millions de dollars contre Detox Tea Company

Jameela Jamil est sur Cloud Nine après qu’une entreprise de thé de perte de poids, promue par des célébrités comme Kylie Jenner, a été frappée d’une poursuite de 15 millions de dollars pour marketing trompeur.



Jameela Jamil déteste dire qu’elle vous l’a dit à propos des produits de thé dits de “perte de poids”, sauf qu’elle l’aime vraiment. L’actrice et défenseure de la positivité corporelle était ébranlée après avoir entendu que la société de thé de désintoxication Teami avait été poursuivie par la FTC pour 15,2 millions de dollars pour avoir induit ses consommateurs en erreur et pour n’avoir pas eu de célébrités comme Cardi B et Kylie Jenner révélant que leurs messages promotionnels avaient été payés par le biais de parrainages. Jameela, qui a exprimé sa désapprobation de ces types de produits nocifs et dénonce les célébrités qui les approuvent depuis longtemps, a publié une capture d’écran des nouvelles de Teami, accusée à tort de prétendre que leurs produits pourraient conduire à des résultats scandaleux comme “traiter le cancer.”

“Je te l’ai dit, putain,” s’exclama Jameela sur le post, faisant semblant de lui donner des cheveux. “Les gens peuvent m’appeler ennuyeux toute la journée, cela ne change pas le fait qu’il y a eu une ÉNORME réduction du nombre d’influenceurs et de célébrités vendant des produits diététiques au cours de la dernière année depuis que j’ai commencé à faire en sorte que ce soit gênant à l’échelle mondiale, et que je pousse tous ceux qui jusqu’à ce qu’ils s’arrêtent. Ces produits font partie de la culture des troubles de l’alimentation, ils ne fonctionnent pas et vous ne devriez jamais chercher de solution miracle pour votre corps. “

“La lenteur, la facilité et la douceur sont le seul moyen d’aborder le changement”, a-t-elle poursuivi, “et avec l’aide de professionnels, pas de célébrités immorales et d’influenceurs qui feront la promotion de TOUT pour un contrôle rapide. Protégez-vous. Traitez votre corps avec le soin cela mérite et sachez que ces gens ont l’air comme ils le font à cause des chirurgiens, des habitudes de famine malsaines, de Photoshop et des entraîneurs personnels … ils n’ont pas obtenu cette façon d’un produit sur Internet, et vous non plus. OBTENEZ JUSTE IBS. ” Grande victoire pour Jameela.

