Jameela Jamil, forcée de se prononcer comme LGTB après avoir été critiquée pour avoir signé un concours de salle de bal

Jameela Jamil, actrice de «The Good Place», a reçu de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux depuis le mardi 4 février dernier, HBO a annoncé qu’elle faisait partie de «Legendary». Le concours de chaîne de paiement voguing a décidé que Jamil avait signé comme l’un de ses juges, quelque chose qui n’a pas assis une grande partie de la communauté des tweets parce qu’ils ne méritaient pas cette position n’ayant aucun lien pour rejoindre le collectif LGTB.

Jameela Jamil au tapis rouge des Emmy 2019

Mais la réalité est très différente et Jamil elle-même a donc été obligée de l’avouer après les nombreuses critiques qui lui ont été adressées: “C’est pourquoi je n’ai jamais quitté le placard comme pédé“Avec une déclaration sur son compte Twitter officiel, la Britannique a raconté combien il lui avait été difficile de s’accepter au sein de la communauté LGBT en raison de ses origines et de sa profession.

“J’ai mis un arc-en-ciel en mon nom quand je me suis senti préparé il y a quelques années, et cette acceptation n’est pas facile pour quelqu’un de la communauté sud-asiatique”, a-t-il expliqué. “Je l’ai gardé à voix basse car j’avais peur de la douleur qui pourrait résulter d’être accusé de monter dans la voiture, quelque chose qui m’a causé de la confusion, de la peur et de l’agitation quand j’étais enfant. Je ne viens pas d’une famille ouverte. En outre, il est effrayant en tant qu’interprète d’admettre votre sexualité, surtout lorsque vous êtes déjà une femme racialisée dans la trentaine. “

“Cela ne me qualifie pas pour le programme”

Jameela Jamil a toujours maintenu une position très active pour défendre le corps de la femme, des produits détox et esthétiques qui reviennent dans l’imposition de la beauté causée par le machisme et en soutien à la communauté LGBT. Cependant, en toutes occasions, il est resté très conscient du poste qu’il occupe et cela a été démontré dans la déclaration: “Être queer ne me qualifie pas pour la salle de bal“.

Cependant, l’interprète a fait valoir que son poste peut attirer des gens au programme pour faire connaître ce segment marginal de la société, en plus de défendre sa carrière garantie en tant que juge. “Parfois, des personnes plus puissantes sont nécessaires pour aider à la suppression d’un élever des étoiles marginales qui méritent d’être au premier plan et d’avoir une chance“Jamil a souligné.” Je suis juste un juge avec 11 ans d’expérience, étant impartial, un nouveau venu dans la salle de bal (comme le sera une grande partie du public) et, par conséquent, une fenêtre ouverte pour les personnes qui le découvrent maintenant“.

.