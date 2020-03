Jameela Jamil portait un costume et une cravate pour Playboy pour une raison stimulante

Jameela Jamil est une actrice populaire qui a été acclamée pour son travail dans la série télévisée The Good Place. Magnifique mannequin et star, Jamil a surmonté beaucoup de difficultés dans sa vie pour atteindre le niveau de succès qu’elle a atteint. Elle est également appréciée par de nombreux fans pour son plaidoyer sans relâche au nom des causes des droits des femmes. De temps en temps, le comportement franc de Jamil l’a obligée à faire la une des journaux – mais récemment, elle a fait les manchettes pour une raison entièrement différente.

Les problèmes de santé de Jameela Jamil

Jameela Jamil | Amy Sussman / .

Jamil est née en Angleterre en 1986. Elle était aux prises avec une grande variété de problèmes de santé lorsqu’elle était jeune, notamment le syndrome d’Ehlers-Danlos, une maladie génétique qui peut provoquer des symptômes tels que des douleurs articulaires, des problèmes cardiaques, des problèmes digestifs et de la fatigue. Le syndrome peut également provoquer une peau extrêmement extensible et des cicatrices indésirables. Jamil souffrait également d’anorexie mentale, un trouble de l’alimentation qui a affecté sa vie pendant plusieurs années.

En tant que jeune femme, Jamil a reçu beaucoup d’attention pour sa beauté indéniable et s’est lancée dans le mannequinat. Comme elle l’a révélé plus tard, elle a été encouragée à ne manger que de petites quantités de nourriture afin de maintenir sa silhouette ultra-mince.

Cependant, alors qu’elle n’avait que 17 ans, elle a été heurtée par une voiture, ce qui lui a causé un traumatisme majeur dans le dos et l’a placée dans un fauteuil roulant pendant plusieurs mois. Pendant cette période sombre, Jamil a dit qu’il y avait un point lumineux – elle a réalisé son «sens du but» et a cessé de mourir de faim. En fin de compte, Jamil attribue l’accident de voiture traumatisant pour «lui avoir sauvé la vie».

Jameela Jamil est une militante sociale bien connue

Voir ce post sur Instagram

Putain, je T’ai dit. (Flicks hair.) Les gens peuvent me dire ennuyeux toute la journée, cela ne change pas le fait qu’il y a eu une énorme réduction du nombre d’influenceurs et de célébrités vendant des produits diététiques au cours de l’année écoulée depuis que j’ai commencé à le rendre gênant à l’échelle mondiale pour le faire, et incitant quiconque à le faire jusqu’à ce qu’il s’arrête. Ces produits font partie de la culture des troubles de l’alimentation, ils ne fonctionnent pas, et vous ne devriez jamais chercher une «solution» rapide pour votre corps. Lent et facile et doux est la seule façon d’aborder le changement, et avec l’aide de professionnels, pas de célébrités immorales et d’influenceurs qui feront la promotion de TOUT pour un contrôle rapide. Protège toi. Traitez votre corps avec le soin qu’il mérite et sachez que ces gens ressemblent à eux à cause des chirurgiens, des habitudes de famine malsaines, de Photoshop et des entraîneurs personnels … ils n’ont pas obtenu ce moyen d’un produit sur Internet, et vous non plus. Vous obtiendrez probablement JUSTEMENT l’IBS.

Un post partagé par Jameela Jamil (@jameelajamilofficial) le 13 mars 2020 à 6h04 PDT

Jamil a obtenu sa première grande pause dans l’industrie du divertissement lorsqu’elle a travaillé comme présentatrice pour l’émission T4. Elle a travaillé sur l’émission jusqu’en 2012, tout en écrivant simultanément des chroniques pour divers magazines féminins et même en travaillant dans certaines émissions de téléréalité.

Vers 2016, Jamil a déménagé à Los Angeles avec l’intention de travailler dans les coulisses de l’industrie du divertissement. Elle a rapidement décroché un rôle d’acteur, cependant, en tant que Tahani Al-Jamil dans The Good Place.

Parallèlement à son travail d’actrice, Jamil a continué de modeler, apparaissant sur des couvertures de magazines et dans des diffusions de longs métrages. Pourtant, Jamil est probablement mieux connue pour son activisme social, la promotion de la positivité corporelle et le claquement d’autres célébrités qui promeuvent des produits amaigrissants.

Elle a dénoncé les Kardashian à plusieurs reprises, après que des membres de la célèbre famille ont annoncé des «thés de désintoxication» et d’autres articles similaires, tous destinés à encourager une perte de poids malsaine.

Pourquoi Jameela Jamil portait-elle un costume et une cravate pour «Playboy»?

Depuis mon tournage @Playboy, je voulais être filmé comme un homme. Pas de retouche, haute résolution, vêtements amples et confortables et complètement non sexués. Je me sentais extrêmement libre. Mon intervieweur était @iSmashFizzle qui m’a aussi fait sentir libre. Peut-être trop libre lors d’une interview? pic.twitter.com/y94yTUceLx

– Jameela Jamil (@jameelajamil) 12 mars 2020

Début mars, Jamil est revenue à ses racines de mannequin et est apparue dans un numéro du magazine Playboy. Alors que de nombreux modèles Playboy apparaissent nus ou habillés de manière extrêmement provocante, Jamil a choisi un look entièrement différent pour ses photos.

En fait, Jamil est apparu dans le magazine vêtu de looks inspirés de la mode masculine, de costumes, de cravates et de bottes solides. Jamil a déclaré qu’elle «voulait être abattue comme un homme» pour le tournage, «sans retouche, haute résolution, vêtements amples et confortables et complètement non sexualisée. Je me sentais extrêmement libre. ”

Elle a également félicité la journaliste qui l’a interviewée pour le long métrage, en lui disant qu’il la faisait se sentir «libre».

Il ne fait aucun doute que Jameela Jamil est devenue célèbre à ses propres conditions. Ses fans l’aiment pour sa ténacité, son travail acharné et son engagement envers les causes qui comptent pour elle. Au fil des années, et la carrière de Jamil continue de prospérer, elle continuera probablement à faire encore plus de fans.