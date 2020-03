James Blake donne un concert en direct en raison de la quarantaine du coronavirus | Instagram

De nombreuses célébrités à travers le monde offrent des concerts via la diffusion en direct en raison de la pandémie de coronavirus, l’une d’entre elles est la chanteuse James Blake.

Ceci afin de le rendre plus supportable la quarantaine pour les personnes qui ont été isolées volontairement et volontairement, afin de ne pas se propager ou l’attraper.

Le concert spécial à streaming en direct a été diffusé par Instagram le lundi 23 mars 2020, à 13 h 00, heure du centre du Mexique.

James Blake est un chanteur, auteur-compositeur et producteur britannique de musique électronique âgé de 31 ans, a fait ses débuts au Royaume-Uni le 7 février 2011.

À partir du moment où le virus est devenu une pandémie, plusieurs groupes comme celui-ci, en tant que solistes, ont décidé de reporter ou annuler les concerts et autres activités afin de ne pas propager davantage la maladie parmi ses disciples.

Il y a eu plusieurs grandes personnalités qui ont choisi de faire plaisir à leurs fans, c’est aussi le cas du chanteur controversé Miley Cyrus qui a créé un “programme” sur son compte Instagram où il interviewe d’autres célébrités.

Certains donnent plus “conseils” Pour rendre la quarantaine plus supportable, heureusement la technologie est assez avancée et il est impossible de ne pas avoir quelque chose à faire à la maison, grand ou petit.

Cependant, il est également impossible que dans certaines parties du monde (qui sont peu nombreuses) où certaines personnes doivent aller travailler autant qu’au moins au Mexique ils vivent à jour sur leur salaire.

Samedi dernier, plusieurs célébrités se sont jointes pour donner un concert également via le streaming, l’un des participants était la belle chanteuse mexicaine Danna Paola portant sa silhouette en maillot de bain.

