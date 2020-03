James Bond, connaît les grands succès de tous ses films | Instagram

Les films de James Bond ont été inoubliables, tout comme chansons qui accompagnent le début de chaque film et nous vous rappellerons succès Ils ont également formé une grande partie de l’histoire.

Sans aucun doute, James Bond essaie toujours de livrer le meilleur, et cela inclut des artistes qui interprètent les thèmes des 24 films officiels.

La liste comprend de grands artistes de renom, dont: Paul McCartney, Tina Turner, Shirley Bassey, U2, Tom Jones, Madonna, Jack White, Chris Cornell.

Sans compter les chansons composées par Monty Norman, que John Barry et son orchestre ont enregistré au début des années 1960, le “Thème James Bond“, qui a fait ses débuts dans le premier film de l’agent 007, le Dr No.

Dans les derniers films qu’ils ont réalisés, ils ont commencé à être utilisés artistes un peu plus jeune dans leur carrière et bien sûr, ils ajoutent plus d’émotion aux films et assurent des nominations pour les prix les plus importants tels que Meilleure chanson.

Parmi eux, Adele, Sam Smith et l’incroyable Billie Eilish, qui a eu sa participation au film de James Bond 25, Pas le temps de mourir, qui sortira aux États-Unis le 10 avril.

Être capable de faire la chanson principale d’un film qui fait partie d’une série aussi légendaire est un immense honneur. James Bond est la franchise la plus cool de l’histoire. Je suis toujours sous le choc “, a déclaré le chanteur.

Il a écrit cette chanson avec son frère Finneas O’Connell et a vendu jusqu’à présent 90 mille exemplaires et atteint 10,6 millions de vues sur les plateformes de streaming, étant le meilleur de la semaine d’ouverture de la franchise, selon BBC News

Nous évoquons ici les thèmes emblématiques des films de l’agent 007.

“L’écriture est sur le mur“

Interprète: Sam Smith.

Film: Spectre, 2015.

Réalité: Elle a été la première du film à atteindre le sommet des classements de popularité, est une composition de Smith et Jimmy Napes et a été la deuxième à remporter l’Oscar de la meilleure chanson originale.

“Skyfall“

Interprète: Adele.

Film: Skyfall, 2012.

Fait: Composé par Adele et Paul Epworth, il est le premier à remporter l’Oscar de la meilleure chanson originale et a également remporté le Golden Globe. Avec seulement deux jours de sortie, il atteint 84 000 exemplaires vendus.

“Une autre façon de mourir”

Interprète: Jack White et Alicia Keys.

Film: Quantum of Solace, 2008.

Réalité: C’est le seul duo musical de la franchise. À cette époque, la rumeur disait qu’Amy Winehouse ou Leona Lewis seraient les chanteurs. La vidéo a été nominée pour le Grammy du meilleur court métrage de clip.

“Tu connais mon nom“

Interprète: Chris Cornell.

Film: Casino Royale, 2006.

Réalité: Cornell a produit et composé la chanson avec David Arnold, compositeur du film. Il a été nominé pour le Grammy de la meilleure chanson écrite pour le cinéma, la télévision ou d’autres médias audiovisuels et a également été inclus dans le deuxième album de Cornell, Carry On.

“Meurs un autre jour“

Interprète: Madonna.

Film: Un autre jour, 2002.

Réalité: Le thème a été un succès commercial, a obtenu une nomination aux Golden Globes pour la meilleure chanson originale et deux nominations aux Grammy Awards, pour le meilleur enregistrement de danse et le meilleur format de musique vidéo courte.

“Le monde ne suffit pas“

Interprète: Garbage.

Film: Le monde ne suffit pas, 1999.

Données: David Arnold et Don Black ont ​​fait la chanson que le groupe dirigé par Shirley Manson a enregistré lors de leur tournée mondiale version 2.0.

“Demain ne meurt jamais“

Interprète: Sheryl Crow.

Film: Demain ne meurt jamais, 1997

Réalité: David Arnold a créé une chanson interprétée par le chanteur pop et country K.D. Lang, et a fini par être relégué des crédits finaux après que Crow’s a été choisi comme principal. Elle a été nominée pour le Golden Globe, mais a perdu.

“Oeil d’or”

Interprète: Tina Turner.

Film: Golden Eye, 1995.

Données: Il atteint la deuxième position du Billboard Bubbling Under Hot 100 américain.

“Une vue pour tuer”

Interprète: Duran Duran.

Film: Une vue pour tuer, 1985

Réalité: Ce fut l’un des grands succès du groupe et est la seule mélodie de la franchise à atteindre la première position du Billboard Hot 100 et à obtenir une nomination aux Golden Globe pour la meilleure chanson originale.

“Vivre et laisser mourir“

Interprète: Paul McCartney & Wings.

Film: Live and Let Die, 1973.

Réalité: Ce fut la première chanson rock à ouvrir un film Bond, écrit par Paul McCartney et son épouse Linda McCartney. Il a été produit par l’ancien collaborateur des Beatles George Martin. Elle a atteint la deuxième position du Billboard Hot 100 et a été la première à être nominée pour l’Oscar comme meilleure chanson originale.

“Les diamants sont éternels“

Interprète: Shirley Bassey.

Film: Les diamants sont éternels, 1971.

Réalité: C’est la deuxième mélodie de la franchise jouée par le chanteur.

“Vous ne vivez que deux fois“

Interprète: Nancy Sinatra.

Film: Vous ne vivez que deux fois, 1967.

Réalité: C’est l’un des meilleurs thèmes des films de James Bond et l’un des succès les plus populaires de la fille aînée de Frank Sinatra.

“Thunderball“

Interprète: Tom Jones.

Film: Thunderball, 1965.

Faits: “Mr. Kiss Kiss, Bang Bang” était le titre de la chanson à l’origine, mais en raison de problèmes juridiques avec Shirley Bassey, qui l’a initialement interprétée, John Barry et Don Black ont ​​dû composer rapidement “Thunderball”.

“Goldfinger“

Interprète: Shirley Bassey.

Film: Goldfinger, 1964.

Faits: Leslie Bricusse et Anthony Newley ont écrit les lignes qui disaient que Bassey avait mis une nuit entière à enregistrer parce qu’il avait demandé de prendre plusieurs photos.

.