James Bond fait attendre tout le monde – / Film

Les couteaux de James Bond sont sortis Pas le temps de mourir, qui présente une réunion passionnante de Knives Out pour Daniel Craig et nouveau venu de la série Bond Ana de Armas. Naturellement, seul Craig’s Bond ferait attendre l’agent de la CIA de Armas, mais le super espion semble aimer prendre son temps dans le dernier spot télévisé No Time to Die, gardant tout le monde en haleine en attendant la sortie finale de Craig en tant qu’agent 007.

Pas le temps de mourir Spot TV

Un nouveau spot No Time to Die qui a été diffusé lors du match NBA All-Star montre James Bond face à face Rami MalekLe mystérieux méchant Safin, qui note: “Je pourrais parler à ma propre réflexion.” Intrigant! Allons-nous savoir quel est l’accord avec Safin? Est-il en fait un vieux méchant de Bond sous un nouveau nom et un nouveau visage? Il faudra attendre encore quelques mois pour le savoir, quand No Time to Die sortira en salles en avril. Mais en attendant, nous devrons attendre avec impatience, comme tous les autres personnages du spot télévisé No Time to Die, qui passent la majeure partie de leur temps à se demander où se trouve Bond. Attendant probablement son temps jusqu’à la suite de Knives Out.

No Time to Die stars stars également Ralph Fiennes, Naomie Harris, Ben Whishaw, Rory Kinnear, Jeffrey Wright, et Léa Seydoux, Tous les rôles de reprise des films précédents de la franchise, ainsi que les nouveaux venus de la série Rami Malek, Ana de Armas, Lashana Lynch, David Dencik, Dali Benssalah, et Billy Magnussen.

Voici le synopsis de No Time to Die:

Dans No Time To Die, Bond a quitté le service actif et jouit d’une vie tranquille en Jamaïque. Sa paix est de courte durée lorsque son vieil ami Felix Leiter de la CIA arrive pour demander de l’aide. La mission de sauver un scientifique kidnappé se révèle être beaucoup plus perfide que prévu, conduisant Bond sur la piste d’un méchant mystérieux armé d’une nouvelle technologie dangereuse.

No Time To Die ouvrira ses portes au Royaume-Uni le 2 avril 2020 avant de se rendre dans les salles américaines le 10 avril 2020.

