James Bond: Pas le temps de mourir du Coronavirus reporté

La panique générée par le coronavirus arrive à Hollywood. Selon un rapport de Entertainment Weekly, No Time to Die, le prochain film de James Bond avec Daniel Craig a été reporté à cause du virus. La nouvelle intervient après que la Chine a également retardé la première du film.

Nous recommandons également: La Chine annule la première de James Bond: No Time to Die pour une épidémie de coronavirus

L’annonce officielle est venue des producteurs de la bande via un message Twitter où elle peut être lue:

«Les producteurs de MGM, Universal et Bond, Michael G. Wilson et Barbara Broccoli, ont annoncé aujourd’hui qu’après un examen attentif et une évaluation approfondie du marché mondial du film, la sortie de NO TIME TO DIE sera reportée à novembre 2020. le film sortira au Royaume-Uni le 12 novembre 2020 et les dates de sortie dans le monde entier, y compris la sortie aux États-Unis, le 25 novembre 2020. »

L’annonce est conforme à une pétition en ligne massive de fans qui ont insisté pour que le studio retarde la première, car les inquiétudes suscitées par l’épidémie de coronavirus continuent de se propager dans les milieux à des étapes très accélérées.

À l’origine, le film, qui représente le dernier de Daniel Craig en tant qu’agent double zéro, et qui est également co-vedette de Ralph Fiennes, Ben Whishaw, Naomie Harris, Léa Seydoux, Rami Malek, Ana de Armas et Christoph Waltz, est prêt à être présenté en première sur 10 avril prochain, mais Maintenant, nous devrons attendre jusqu’au 25 novembre 2020.

.