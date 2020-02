James Bond revient en un rien de temps pour mourir du spot télévisé du Super Bowl

Il pourrait être l’actuel Bond, James Bond, mais ce ne sera pas le cas trop longtemps. Alors que Daniel Craig conserve le rôle de l’agent secret emblématique depuis plus d’une décennie maintenant, il est prêt à dire au revoir au héros bien-aimé avec Pas le temps de mourir, Sa cinquième sortie en tant que super espion.

Si nous sommes honnêtes, le temps passé par l’acteur dans la franchise a été un sac mitigé, mais nous espérons qu’il sortira dans la gloire lorsque son dernier film Bond arrivera au cinéma en avril. Jusqu’à présent, les signes sont tous assez positifs, mais juste pour rappeler à tout le monde que 007 est de retour sur grand écran dans quelques mois, Sony a sorti une nouvelle bande-annonce pendant le Super Bowl ce soir, offrant des taquineries de ce semble être des pièces de théâtre passionnantes, une action bien chorégraphiée et, bien sûr, des tonnes de gadgets et de filles. En effet, c’est le Bond que nous connaissons et aimons tous, et nous avons hâte de voir ce que le studio a préparé pour nous avec le blockbuster à venir.

Bien que Craig accapare la plupart des projecteurs ici, nous savons également qu’un certain nombre de ses acteurs de soutien de Spectre reviendront également. Vous avez le gang du MI6, pour un – c’est Ralph Fiennes (M), Naomie Harris (Eve Moneypenny), Rory Kinnear (Bill Tanner) et Ben Whishaw (Q) – tandis que Lea Seydoux est également de retour en tant que Madeline Swann. Et n’oublions pas Jeffrey Wright en tant que Felix Leiter, qui se présente pour la première fois depuis Quantum of Solace en 2008.

Bien sûr, ce n’est pas un secret que le film a connu une route cahoteuse vers le grand écran et en tant que tel, il y a beaucoup de pression sur Bond 25 pour livrer la marchandise. Surtout que c’est la dernière fois de Craig dans le rôle. Et bien que le buzz autour de la photo ait été un peu mélangé jusqu’à présent, nous nous sentons prudemment optimistes Pas le temps de mourir fournira toujours un chant de cygne approprié pour l’acteur et l’enverra sur une note positive.