James Bond sort avec un coup – / Film

Nous sommes à moins de deux mois de la sortie de Pas le temps de mourir, le 25e film de la longue franchise de James Bond, et il ressemble à Daniel CraigLe 007 sort avec style.

Aujourd’hui, une nouvelle featurette est arrivée qui est racontée par le co-scénariste / réalisateur Cary Joji Fukunaga, dans lequel il présente de nombreuses images des coulisses de la réalisation du film et parle de son approche de ce moment marquant de la saga Bond.

Pas le temps de mourir Featurette

“Pour moi en tant qu’écrivain et réalisateur, il était essentiel de redécouvrir Bond”, dit Fukunaga, indiquant que nous allons voir une nuance différente du personnage en tant qu ‘”animal blessé, aux prises avec son rôle de 00″. Il y a toujours eu des tensions entre la personnalité voyou de Bond et les méthodes acceptables pour faire le travail, mais il semble que cette tension s’intensifie dans ce film. Cinq ans après le départ à la retraite, «les personnes proches de Bond, celles qu’il considère comme sa famille, sont en grand danger.»

Ce risque vient de “quelqu’un de nouveau là-bas, plus dangereux que quiconque qu’il ait jamais rencontré”. Il parle de Rami MalekLe mystérieux personnage du méchant, dont le nom est «Safin» mais dont de nombreux fans pensent qu’il joue en fait une nouvelle version de Dr.No, le méchant iconique de Bond qui a défini le modèle d’un trope entier dans le premier film de James Bond produit par EON, Le Dr No. Malek de 1961 a été méfiant quant à l’identité de son personnage dans les interviews, et cette featurette ne fait rien pour apaiser les soupçons des fans: Fukunaga dit même “qui qu’ils soient est plus intelligent et plus fort que Spectre. “

L’élément le plus intéressant pour moi est que Fukunaga parle du punch émotionnel qui attend le public dans ce film, car malgré son affirmation que chaque film de Bond a ça, le film précédent était dépourvu de quelque chose comme ça. Le rendre personnel en mettant en danger les amis de Bond pourrait être un moyen passionnant de payer certaines de ces relations établies et de mener Craig à une conclusion satisfaisante.

Voici le synopsis officiel du film:

Dans No Time To Die, Bond a quitté le service actif et jouit d’une vie tranquille en Jamaïque. Sa paix est de courte durée lorsque son vieil ami Felix Leiter de la CIA arrive pour demander de l’aide. La mission de sauver un scientifique kidnappé s’avère être beaucoup plus perfide que prévu, conduisant Bond sur la piste d’un mystérieux méchant armé d’une nouvelle technologie dangereuse.

No Time to Die est écrit par des scénaristes de longue date de Bond Neal Purvis & Robert Wade, ainsi que Cary Joji Fukunaga et Phoebe Waller-Bridge. Il met en vedette Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux, Lashana Lynch, Ben Whishaw, Naomie Harris, Ana de Armas, Jeffrey Wright, Christoph Waltz, Rory Kinnear, Dali Benssalah, David Dencik, Billy Magnussen, et Ralph Fiennes. Il sort en salles sur 10 avril 2020.

