James Corden fera un Homefest spécial mettant en vedette divers artistes de la maison

Comédien et présentateur de télévision anglais James Corden a enthousiasmé des millions de personnes spécial il se prépare pour tout le monde, il aura donc un moment de divertissement et de musique en ces jours gris.

C’est grâce à son compte officiel Twitter James Corden a annoncé qu’il prévoyait une émission spéciale sur The Late Show intitulée “Homefest“dans lequel différents artistes se produiront en direct de leurs maisons.

Lundi. Rejoignez-nous pour #Homefest @billieeilish et @finneas chantent dans leur salon. @BTS_twt agit depuis son domicile en Corée du Sud. @ Johnlegend à la maison à LA. @ DUALIPA avec une nouvelle performance intime. @AndreaBocelli de Toscane. David Blaine, Will Ferrell et bien d’autres @CBS 10pm “, a écrit James dans son article.

Certains des artistes déjà confirmés sont BTS, Billie Eilish, Finneas O’Connell, Andrea Bocelli, David Blaine, Dua Lipa, John Legend, Will Ferrell, mais il y en aura certainement beaucoup plus pour rejoindre cette incroyable spéciale.

Comme prévu, cette belle annonce est déjà tendance sur les réseaux sociaux, donc tout le monde est devenu fou et attend avec impatience le grand jour pour voir tout le monde ensemble en une seule émission.

BEAUTÉ GRÂCE À JAMES CORDAM NOUS AVONS DUA LIPA, BTS, JOHN LEGEND, BILLIE EILISH ET ANDRE BOCELLI JUNTLS EN NOUS DONNANT UN CONCERT VIRTUEL POUR TOUS NOUS ??? !!!!!! NAHHH JAMES CORDEN NE ME DÉCEPTE JAMAIS, JE SUIS HEUREUX DE PASSER MON QUARANTAINE

– ‘(@ddaengbuteraa)

25 mars 2020

Dans le compte officiel de Instagram Le programme a également partagé l’annonce et avec seulement quelques heures de sa publication, il a plus de 75 mille likes et des commentaires sans fin, a ajouté que ce qui est soulevé sera donné.

Avec tous les artistes et invités en sécurité à la maison, et James dans son garage, nous allons collecter des fonds pour des œuvres de bienfaisance et, espérons-le, nous remonter le moral “, écrit-il dans le post.

Cette spéciale aura lieu ensuite Lundi 30 mars à 22 h 00 via le réseau CBS.

C’est ainsi que le comédien profitera de encourager à toutes les personnes qui regardent votre émission suivre les recommandations attribué par le gouvernement et les organisateurs de la santé pour prévenir davantage d’infections

C’est définitivement un bonne nouvelle pour tous les mélomanes, à la recherche d’un original et nouveau forme de divertissement à la maison pendant cette quarantaine.

