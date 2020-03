James Craig Star Daniel Craig dit qu’il ne donnera pas à ses enfants un gros héritage

Daniel Craig a été James Bond au cours des quatorze dernières années et a amassé une fortune considérable. L’acteur vaut environ 150 millions de dollars, gagnant 20 millions de dollars à lui seul pour son apparition dans le prochain No Time to Die. En tant que tel, vous penseriez que ses enfants auraient un gros héritage en cas de décès. Mais détrompez-vous.

Craig a récemment accordé une interview au Saga Magazine, dans laquelle il s’est fermement prononcé contre la remise d’un héritage à ses enfants, en disant:

«Je ne veux pas laisser de grandes sommes à la prochaine génération. Je pense que l’héritage est assez désagréable. Ma philosophie est de m’en débarrasser ou de le donner avant de partir. »

Bien que ce ne soit pas de la musique aux oreilles de ses filles, je suis définitivement avec Craig à ce sujet. D’après mon expérience, un grand fonds en fiducie et un héritage garanti de plusieurs millions de dollars sont une excellente recette pour faire des trous du cul. Après tout, pourquoi s’embêter à essayer quoi que ce soit alors que vous savez que vous aurez toujours un filet de sécurité juste en dessous de vous? Bien sûr, les filles de Craig ne sont jamais en danger d’être vraiment pauvres, mais au moins elles devront réussir sur leurs propres mérites plutôt que sur celles de leur père.

Et en tant que militant pour de nombreuses causes et parrain de tonnes de charités, Daniel Craig a de nombreuses occasions de le donner. Récemment, il a travaillé pour le réseau Opportunity Network, organisant une vente aux enchères pour une visite guidée de No Time to Die afin de collecter des fonds pour permettre à des étudiants issus de milieux modestes d’accéder à l’université. Il a également fait beaucoup de travail pour la Royal National Lifeboat Institution, ainsi que des campagnes de sensibilisation au VIH / sida, des œuvres de bienfaisance pour les sans-abri et diverses causes des droits de l’homme.

Quoi qu’il en soit, si ces 150 millions de dollars doivent aller quelque part, il vaut bien mieux les verser à ces organismes de bienfaisance que d’enrichir simplement la prochaine génération.