James Franco répond aux allégations de harcèlement sexuel à son encontre

En octobre de l’année dernière, deux anciens étudiants de James Franco ont accusé l’acteur de harcèlement et d’exploitation sexuels et ont déposé une plainte auprès de la Cour supérieure du comté de Los Angeles. La jeune Sarah Tither-Kaplan et Toni Gaal ont accusé Franco d’avoir eu un comportement inapproprié et d’abus de pouvoir pour les exploiter sexuellement. Jusqu’à présent, l’acteur qui a joué Harry Osborne dans la trilogie Spider-Man n’avait rien dit publiquement. Cependant Il a présenté une réponse aux allégations alléguant qu’il était innocent et que les accusateurs tentaient de «monter dans le train #MeToo».“

Dans un document daté du 28 février de la Cour supérieure de Los Angeles, l’avocat de James Franco a écrit que les accusations contre votre client sont des tentatives d’attirer l’attention. Il a également déclaré qu’ils faisaient partie de “l’appétit insatiable des médias pour ruiner la carrière de la prochaine célébrité”.

«Les allégations salaces contenues dans la plainte ont fait la une des journaux sensationnalistes, mais comme la plupart des reportages, elles sont fausses et incendiaires, juridiquement infondées et produites collectivement dans le but évident de gagner autant de publicité que possible pour les accusés. d’attention. “

Pour sa part, l’avocat des deux jeunes femmes, James Vagnini, a offert sa réponse aux déclarations de l’avocat de Franco:

“La tentative agressive de M. Franco de devenir la victime et de ternir la réputation des survivants est, malheureusement, une tactique courante utilisée par les auteurs de mauvaises actions … Nous croyons fermement que la réponse de M. Franco n’a aucun mérite et nous espérons que Alors que nous travaillons dans le processus juridique et écoutons d’autres témoins et survivants, nous rendrons justice complètement. »

Ce n’est pas la première accusation de harcèlement sexuel à laquelle James Franco fait face. En 2018, il a été accusé d’avoir abusé d’au moins cinq femmes (dont Sarah Tither-Kaplan), une accusation que Franco a démentie.

