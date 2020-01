James Franco veut jouer son rôle dans le costume Johnny Depp d’Amber Heard

Selon un nouveau rapport, James Franco veut que toutes les informations qu’il donne dans le cas actuel entre Johnny Depp et la star d’Aquaman Amber Heard restent confidentielles.

L’affaire actuelle de violence domestique entre Johnny Depp et l’actrice d’Aquaman, Amber Heard, impliquerait une autre célébrité de James Franco. L’équipe juridique de Johnny Depp aurait voulu demander à James Franco si Amber Heard avait des blessures visibles. Tout cela est dû à une vidéo présumée de James Franco et Amber Heard vus ensemble sortant d’un ascenseur dans le même bâtiment que le penthouse de Johnny Depp, 24 heures après le combat. Selon les avocats d’Amber Heard, James Franco vit dans le même bâtiment et s’est heurté à l’actrice Aquaman dans l’ascenseur.

En raison des récents développements, James Franco a été assigné à comparaître par l’équipe de Johnny Depp. Maintenant, The Blast rapporte que James Franco a demandé à l’équipe de Johnny Depp de laisser son implication avec la star d’Aquaman Amber Heard privée s’il accepte une déposition. Tout cela est basé sur une lettre que The Blast a obtenue. Dans la lettre, l’avocat de James Franco a déclaré ce qui suit:

«Je vérifie avec M. Franco sa disponibilité pendant les semaines du 20 janvier ou du 10 février. Veuillez me faire savoir si des dates durant ces semaines ne fonctionnent pas pour vous. Veuillez également me fournir une estimation du temps dont chaque partie aura besoin pour l’interroger. Avant d’accepter de comparaître, nous demandons qu’une ordonnance de protection concernant la confidentialité soit inscrite par la Cour qui contienne, entre autres dispositions, les éléments suivants: la transcription ne sera pas utilisée à d’autres fins que le litige; si une partie de la transcription est soumise à la Cour, elle doit être soumise sous scellés; aucune partie ne peut discuter du fait que la déposition de M. Franco est ou a été prise avec un tiers ou toute autre personne, y compris la presse; aucune partie ne peut discuter du témoignage de M. Franco et / ou de la transcription avec (ou montrer une partie de la transcription à) un tiers ou toute autre personne, y compris la presse; et si une partie viole les dispositions de confidentialité, cette partie est responsable des dommages-intérêts (d’un montant dont nous pouvons discuter). »

L’art conceptuel de la Batmobile «Titans» révèle différentes conceptions du véhicule emblématique de Batman

Après sa brève apparition dans l’épisode de la semaine dernière, le concept art de la Batmobile des Titans a été publié et révèle différentes versions du véhicule emblématique de Batman.

Le dernier épisode de Titans a révélé un bref premier aperçu d’une nouvelle version de la Batmobile tandis que Dick Grayson est dans la Batcave via flashback. La version finale de la Batmobile dans l’univers des Titans semble s’inspirer de Batman 89 et de la série animée. L’art conceptuel a été publié et les conceptions initiales ont apparemment été inspirées par de nombreuses versions antérieures de la Batmobile sur différents supports. Vous pouvez consulter le concept art ci-dessous:

Aimez-vous le look de la Batmobile dans Titans? Quelle version de concept art est votre préférée? Commentaires ci-dessous!

La série se poursuit cette semaine avec l’épisode intitulé «Asile» et vous pouvez lire le synopsis officiel ci-dessous!

Lorsque The Messenger (star invitée récurrente REED BIRNEY) révèle que la mère biologique de Rachel est vivante et détenue par l’Organisation dans un mystérieux établissement psychiatrique, Rachel est déterminée à la sauver. Mais une fois à l’intérieur, les Titans sont confrontés à leurs vulnérabilités et leurs peurs les plus profondes.

Interprètes invités: Rachel Nichols comme Angela, Reed Birney comme The Messenger et Rachel Crawford comme docteur.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Richard «Dick» Grayson / Robin, Anna Diop dans Koriand’r / Starfire, Teagan Croft dans le rôle de Rachel Roth / Raven et Ryan Potter dans Garfield «Gar» Logan / Beast Boy.

Titans est désormais disponible exclusivement sur DC Universe.