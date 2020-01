James Gunn a refusé de réaliser le nouveau film de Superman

James Gunn est un directeur nerd comme peu d’autres. De son passage à Troma, la société de cinéma indépendante célèbre pour être la maison du vengeur toxique, à son film Super culte, Gunn a démontré son amour pour les films de super-héros, qui a été largement reconnu par les Gardiens de la Galaxie, revenant au réalisateur dans l’un des favoris de ññiza. Après ses problèmes avec Marvel Studios (déjà résolus), James Gunn a sauté à DC, où il prépare The Suicide Squad, en plus d’être le producteur de Brightburn, qui a le potentiel pour être une franchise de super-héros slasher.

Pour tout ce qui précède, Gunn est un réalisateur convoité par les studios de cinéma, en particulier ceux qui préparent des bandes inspirées de la bande dessinée. L’année dernière, il y avait une rumeur selon laquelle, avant de lui offrir la suite de Suicide Squad, Warner a tenté Gunn avec le poste de réalisateur d’un nouveau film de Superman. L’information n’a jamais été confirmée et est restée une rumeur forte.

Maintenant, à partir de son compte Instagram officiel, Gunn a révélé que la rumeur était partiellement vraie, mais qu’il n’était pas intéressé à raconter une histoire de l’homme d’acier.

Dans une histoire Instagram, Gunn a déclaré que on lui a proposé de faire “une sorte de film de Superman”, sans préciser ce qu’il entend par là. Mais il souligne que ce n’était pas une suite de Man of Steel:

«Comme cela a été rapporté à plusieurs reprises, DC a proposé de faire le film que je voulais faire, y compris une sorte de film de Superman (ce n’était pas Man of Steel 2, comme j’en ai vu beaucoup l’ont dit). J’ai choisi The Suicide Squad parce que c’est l’une de mes franchises préférées dans le monde. C’est l’histoire que je voulais raconter plus que toute autre. »

Gunn, a souligné qu’ils lui ont donné une liberté de choix absolue dans les personnages de DC Comics qu’il pouvait choisir de faire une bande, et pour des raisons de goût, il a choisi les personnages de Suicide Squad.

Que voulait-il dire par “une sorte de film de Superman”? Un redémarrage? C’est un mystère.

.