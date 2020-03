James Gunn a une idée pour un film Drax et Mantis, Tom Ellis de retour pour ‘Lucifer’ Saison 6 et plus / Film

Voudriez-vous voir un Drax et Film dérivé de Mantis des Gardiens de la Galaxie? As tu entendu Super Girl étoile Melissa Benoist est d’avoir un bébé? Quand est Stargirl en première sur DC Universe et The CW? Voulez-vous un remboursement sur Emerald City Comic-Con billets en raison de problèmes de coronavirus? Quoi Marvel Legends les jouets arrivent plus tard cette année? Tout cela et plus encore dans cette édition de Superhero Bits.

Neil Gaiman’s Marchand de sable la série comique se transforme en une série dramatique audio par Audible et DC Comics.

Marvel Comics a taquiné l’art pour une sorte de version féline de Homme de fer, incitant les fans à penser que c’est Chat noir.

Super Girl étoile Melissa Benoist a annoncé qu’elle et son mari Christopher Wood ont un bébé.

Lucifer étoile Tom Ellis a finalisé un accord pour revenir en tant que personnage titulaire de la sixième saison sur Netflix.

Projet Marvel Hero brille une lumière Gitanjali qui a inventé un appareil pour tester les contaminants dans l’eau.

le Stargirl série sera officiellement présentée en premier sur DC Universe 11 mai 2020 et sera diffusé sur The CW sur 12 mai.

Jerad S. Marantz art conceptuel partagé avec un gros plan sur le Chitauri gorille de Avengers: Fin de partie.

Emerald City Comic-Con les détenteurs de badge peuvent obtenir un remboursement s’ils ne veulent plus y assister en raison d’un coronavirus.

