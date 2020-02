James Gunn annonce que l’équipe de suicide a terminé le tournage

Pour James Gunn, production sur The Suicide Squad était une période marquée par d’innombrables hauts et bas. Mais aujourd’hui, son travail sur la prochaine suite / redémarrage a franchi une nouvelle étape. Gunn est allé sur Instagram pour partager que le film a terminé la photographie principale. Il a également pris le temps de réfléchir sur les derniers mois.

L’expérience de Gunn sur The Suicide Squad a été suspendu par deux pertes importantes dans sa vie. Quoi qu’il en soit, il a admis que, malgré tout, c’était «le moment le plus satisfaisant [he’s] jamais eu à faire un film. ” Vous pouvez consulter sa déclaration complète ci-dessous.

The Suicide Squad a commencé à filmer en septembre. Warner Bros.a embauché de façon mémorable Gunn pour diriger le suivi de l’original de David Ayer Suicide Squad peu de temps après que Disney et Marvel l’ont licencié Gardiens de la Galaxie Vol. 3 sur des tweets obscènes qu’il a publiés il y a plusieurs années. Gunn a ensuite été réembauché pour Guardians 3, et il commencera à travailler sur ce film une fois en post-production pour The Suicide Squad est fini.

The Suicide Squad ouvre en salles le 6 août 2021.

