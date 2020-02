James Gunn conclut le tournage de Suicide Squad avec un message émotionnel

Après plusieurs jours de révélations de Suicide Squad, sur le plateau d’enregistrement du film, le réalisateur James Gunn a annoncé que officiellement le tournage de la Suicide Squad est terminé, après quatre mois d’enregistrements. Sur Instagram, et avec un message émotionnel, dans lequel Gunn a révélé que son père est décédé quelques semaines avant de commencer le tournage de Suicide Squad, il a annoncé que le tournage de la bande était terminé.

Voici le message de Gunn:

«Fin du tournage de #TheSuicideSquad. Mon père est décédé deux semaines avant le début du tournage et mon chien est décédé deux semaines avant de le terminer. Ce fut une période difficile de ma vie et pourtant la plus gratifiante pour faire un film. Le professionnalisme, le talent, la compassion et la gentillesse de ce casting et de cette équipe m’ont inspiré. Merci à toutes les personnes impliquées dans ce film, à chaque étape de développement et à chaque département. Je suis très reconnaissant du fond du cœur. Vous êtes la raison pour laquelle je fais des films », a écrit Gunn.

Suicide Squad ne sera pas une suite de Suicide Squad de David Yesterday, mais plutôt un film avec une vision qui pourrait ressembler étroitement au ton utilisé dans The Guardians of the Galaxy. Bien que le tournage de la bande soit terminé, Gunn a gardé la plupart des détails secrets … on soupçonne donc seulement que Haley Quinn jouera un rôle très important dans le développement de l’histoire.

The Suicide Squad Il sera présenté le 6 août 2021. Le casting comprend Margot Robbie comme Harley Quinn, Joel Kinnaman comme Rick Flag, Jai Courtney comme Captain Boomerang et Viola Davis comme Amanda Waller, en plus de nouveaux ajouts qui incluent Idris Elba, John Cena, Nathan Fillion, David Dastmalchian, Peter Capaldi , Alice Braga, Sean Gunn, Michael Rooker et Taika Waititi, entre autres.

