James Gunn confirme quand les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 est réglé

Bien que James Gunn soit actuellement en train de filmer la suite de Suicide Squad l’année prochaine, le réalisateur a récemment pris le temps de répondre à quelques questions via Instagram sur l’autre film d’ensemble de bande dessinée à son programme, Gardiens de la Galaxie Vol. 3.

Bien sûr, comme il s’agit d’un film Marvel et tout le reste, les réponses de Gunn étaient généralement vagues et sans spoiler, mais il a donné une confirmation de la place de son prochain troisquel sur la chronologie du MCU. Lorsqu’on lui a demandé si Vol. 3 aura lieu avant ou après l’année dernière Avengers: Fin de partie, le cinéaste a répondu par un simple “Après”.

Ce n’est peut-être pas la révélation la plus surprenante, mais c’est quand même agréable d’avoir des éclaircissements officiels sur le vol. 3 ne comblera pas l’écart de trois ans entre Guardians of the Galaxy Vol. 2 (set in 2014) et Avengers: Infinity War (set in 2017), mais suivront plutôt l’équipe depuis la dernière fois que nous les avons vus.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Endgame a apporté des changements importants à la composition de base de la saga spatiale en cours de Gunn. D’une part, il semble que la série régulière Gamora ne fasse plus partie de l’équipe, bien que nous puissions probablement supposer que la nouvelle version en réalité alternative de l’héroïne sera en quelque sorte prise en compte dans le film.

De plus, les dernières minutes de Fin du jeu semblaient suggérer que Thor avait rejoint le gang, mais il reste à voir s’il restera assez longtemps pour figurer dans le Vol. 3.

Cliquer pour agrandir

Dans tous les cas, le Q&A de Gunn a fourni quelques informations supplémentaires du réalisateur, qui a déclaré que les événements d’Infinity War et Endgame ne l’ont pas forcé à modifier son script pour Vol. 3, et que le film devrait clôturer les intrigues principales de la trilogie des Gardiens.

Voir comment Gardiens de la Galaxie Vol. 3 n’a pas encore commencé le tournage, il y aura beaucoup de temps pour plus de détails, mais d’abord, nous verrons comment Gunn gère The Suicide Squad lorsque ses débuts dans le DCEU sortiront en salles le 6 août 2021.