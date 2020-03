James Gunn de The Suicide Squad utilisant du papier toilette Michael Rooker

Le directeur de Suicide Squad James Gunn a commencé à utiliser du papier toilette Michael Rooker au milieu de la pandémie de coronavirus.

La pandémie de coronavirus a contraint les gouvernements du monde entier à conseiller ou à ordonner aux gens de rester à l’intérieur afin de ralentir la propagation du virus. Par conséquent, de nombreux clients paniqués s’approvisionnent, craignant de tomber malades et contraints de rester en quarantaine pendant au moins 14 jours, et le papier hygiénique semble être l’un des articles les plus difficiles à trouver pendant la pandémie.

Heureusement pour le réalisateur de The Suicide Squad James Gunn, le cinéaste a toujours un approvisionnement en papier toilette qu’il a fait avec le visage de Michael Rooker dessus. Comme James Gunn l’a expliqué dans la légende, le papier hygiénique a été fabriqué dans le cadre d’une blague jouée sur Michael Rooker, un ami proche et collaborateur fréquent du cinéaste, lorsque l’acteur lui a rendu visite à Noël il y a quelques années.

Découvrez le papier toilette Michael Rooker de James Gunn dans le post ci-dessous.

J’ai acheté un tas de ces rouleaux de papier toilette en guise de plaisanterie lorsque Rooker est venu pour Noël il y a quelques années – je les ai mis dans toutes les salles de bain de la maison. Je n’ai jamais pensé que nous allions vraiment devoir les utiliser, mais nous y voilà. 😞 pic.twitter.com/0vC1q3CsO3

– James Gunn (@JamesGunn) 25 mars 2020

Le premier Suicide Squad a suivi une équipe de surveillants recrutés par le gouvernement pour une dangereuse mission d’opérations noires en échange de réductions de peine. La distribution de l’ensemble comprenait Will Smith dans Deadshot, Margot Robbie dans Harley Quinn et Jared Leto dans The Joker. Cependant, James Gunn devrait livrer la nouvelle version de Suicide Squad dans son prochain film.

Écrit et réalisé par James Gunn, The Suicide Squad stars David Dastmalchian, John Cena, Jai Courtney, Joaquín Cosío, Nathan Fillion, Joel Kinnaman, Mayling Ng, Flula Borg, Sean Gunn, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Taika Waititi , Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland, Viola Davis, Idris Elba, Margot Robbie et Michael Rooker.

The Suicide Squad sortira en salles le 6 août 2021.

Source: James Gunn