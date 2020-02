James Gunn démystifie la rumeur de Nathan Fillion

Le réalisateur James Gunn a récemment réfuté une rumeur concernant le rôle de Nathan Fillion dans The Suicide Squad.

Juste avant le début du tournage de The Suicide Squad, James Gunn a révélé la liste massive des acteurs du film DC Comics. Un nom qui a surpris beaucoup était Nathan Fillion, mieux connu pour avoir joué dans la série culte Firefly. Nathan Fillion n’est pas non plus étranger à l’univers de DC, ayant fourni ses talents de voix pour divers films d’animation au fil des ans.

Nathan Fillion a également une relation étroite avec le directeur de The Suicide Squad James Gunn. Nathan Fillion a notamment eu une apparition en voix off dans le premier film des Gardiens de la Galaxie de James Gunn et une scène supprimée dans sa suite. Avec Nathan Fillion réunissant James Gunn pour The Suicide Squad, beaucoup ont spéculé sur qui il jouera dans le prochain film. Les photos de la série The Suicide Squad qui ont fait surface en octobre ont montré Nathan Fillion en costume complet, mais l’identité de son personnage reste inconnue. Lors d’une session de questions / réponses sur Instagram, on a demandé à James Gunn si Nathan Fillion jouait Arm-Fall-Off-Boy, quelque chose qui fait depuis longtemps l’objet de rumeurs. Cependant, James Gunn a démystifié ces rapports, disant «non».

Le premier Suicide Squad a suivi une équipe de surveillants recrutés par le gouvernement pour une dangereuse mission d’opérations noires en échange de réductions de peine. La distribution de l’ensemble comprenait Will Smith dans Deadshot, Margot Robbie dans Harley Quinn et Jared Leto dans The Joker. James Gunn devrait livrer la nouvelle version de la Suicide Squad dans son prochain film.

Écrit et réalisé par James Gunn, The Suicide Squad stars David Dastmalchian, John Cena, Jai Courtney, Joaquín Cosío, Nathan Fillion, Joel Kinnaman, Mayling Ng, Flula Borg, Sean Gunn, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Taika Waititi , Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland, Viola Davis, Idris Elba, Margot Robbie et Michael Rooker.

The Suicide Squad sortira en salles le 6 août 2021. Restez à l’affût des dernières nouvelles concernant James Gunn, Nathan Fillion et l’avenir de DC Extended Universe.

Source: Instagram

DC Universe lance les affiches de personnages «Doom Patrol»

Parallèlement à la première du premier teaser pour Doom Patrol, DC Universe a également lancé une collection d’affiches de personnages pour chacun des membres de l’équipe peut-être la plus étrange de personnages à adapter sous forme d’action en direct pour DC Comics.

En particulier, ces nouvelles affiches de personnages mettent en évidence The Chief de Timothy Dalton, Crazy Jane de Diane Guerrero, Cyborg de Joivan Wade, Elasti-Woman d’April Bowlby, Negative Man de Matt Bomer et Robotman de Brendan Fraser. Ces affiches suivent chacune des designs uniques qui reflètent la nature de chaque personnage et taquinent également des personnalités uniques au sein du groupe.

Doom Patrol est une réinvention de l’un des groupes de super-héros les plus étranges de DC, qui comprend: Matt Bomer comme Larry Trainor / Negative Man, Brendan Fraser comme Cliff Steele / Robotman, April Bowlby comme Elasti-Woman, Diane Guerrero comme Crazy Jane, Joivan Wade comme Victor Stone / Cyborg et Timothy Dalton comme Dr. Niles Caulder / The Chief.

Voici le synopsis de l’émission:

«Doom Patrol trouvera les héros réticents dans un endroit qu’ils ne s’attendaient pas à être, appelé à l’action par Cyborg, qui leur vient avec une mission difficile à refuser, mais avec un avertissement difficile à ignorer: leur vie ne sera jamais, jamais être le même.”

Doom Patrol sera présenté le 15 février 2019 exclusivement sur DC Universe.