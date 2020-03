James Gunn, directeur de The Suicide Squad, partage une photo de la soirée de clôture

James Gunn a publié une toute nouvelle photo de la soirée de clôture de The Suicide Squad.

Le tournage de The Gun Suicide Squad de James Gunn a pris fin plus tôt cette semaine, ce qui signifie que nous sommes maintenant un peu plus près d’en savoir plus sur le film mystérieux. Avec la fin des choses, il faut célébrer leurs réalisations, c’est exactement ce que les acteurs et l’équipe ont fait pour le dernier film de DC Extended Universe. Pour célébrer la fin du tournage lors de la soirée de clôture, le réalisateur James Gunn a pris une photo avec les stars Jennifer Holland, Mayling Ng et Flula Borg.

Vous pouvez consulter la photo de la soirée de clôture du film DC ci-dessous.

On ne sait pas encore qui ces acteurs joueront dans le film DC pour le moment. James Gunn a été notoirement secret sur le tournage de The Suicide Squad afin de protéger toutes les morts qui se produiront dans le film. Le Suicide Squad a encore un long chemin à parcourir et ne sortira pas en salles avant l’été prochain. Une fois le film DC terminé, James Gunn passera à Marvel pour conclure la trilogie des Gardiens de la Galaxie. En espérant que le réalisateur a obtenu un amour et un repos bien mérités à la soirée de fin de soirée car il en aura besoin!

Êtes-vous impatient de voir James Gunn affronter The Suicide Squad? Commentez ci-dessous et faites-le nous savoir!

Le premier film de Suicide Squad a suivi une équipe de super-vilains recrutés par le gouvernement pour une mission dangereuse en échange de réductions de peine. Le casting comprenait Will Smith dans Deadshot, Margot Robbie dans Harley Quinn et Jared Leto dans The Joker. Bien que le film ait été un succès au box-office, il a été sauvage par les critiques et détient actuellement une note d’approbation de 27% sur Rotten Tomatoes. Le prochain film de James Gunn devrait livrer la nouvelle version de Suicide Squad, mais le réalisateur n’a pas précisé les liens qu’il aura avec le premier film au-delà des anciens membres du casting.

Écrit et réalisé par James Gunn, The Suicide Squad stars David Dastmalchian, John Cena, Jai Courtney, Joaquín Cosío, Nathan Fillion, Joel Kinnaman, Mayling Ng, Flula Borg, Sean Gunn, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Taika Waititi , Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland, Viola Davis, Idris Elba, Margot Robbie et Michael Rooker.

The Suicide Squad sortira en salles le 6 août 2021.

Source: James Gunn