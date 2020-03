James Gunn dit que Harley Quinn partira en voyage

Le directeur de Suicide Squad, James Gunn, a déclaré que Harley Quinn de Margot Robbie partait en voyage dans le prochain film de DC.

L’un des films les plus attendus de DC est l’intervention de James Gunn sur The Suicide Squad, qui verra Margot Robbie reprendre le rôle de Harley Quinn. Le prochain film de James Gunn sera un quasi-redémarrage du film de 2016, qui mettait également en vedette Margot Robbie. L’actrice australienne a récemment repris son rôle de Harley Quinn dans Birds of Prey, sa première sortie solo en tant que personnage principal.

Les détails concernant The Gun Suicide Squad de James Gunn sont assez minces, qui sont à peu près à égalité avec les autres productions du réalisateur. En fait, la plupart des informations provenant de l’une de ses productions proviennent de ses propres comptes de médias sociaux. James Gunn est devenu l’un des réalisateurs les plus populaires sur les réseaux sociaux en raison de ses nombreuses interactions avec les fans. À la suite de la fin du tournage de The Suicide Squad, on a demandé à James Gunn sur Instagram combien de regards Harley Quinn aurait dans The Suicide Squad. James Gunn a répondu en disant que le personnage de Margot Robbie allait traverser un voyage dans le prochain film de DC.

Vous pouvez consulter les commentaires du directeur de The Suicide Squad sur les looks de Harley Quinn ci-dessous.

AUTRE: James Gunn dit que Harley Quinn va faire tout un «voyage» en ce qui concerne le nombre de regards qu’elle aura dans The Suicide Squad de DC_Cinematic

Harley Quinn de Margot Robbie a arboré différents looks au cours de sa brève mais percutante carrière dans le DCEU. Il serait logique pour Harley Quinn d’avoir plusieurs looks, surtout parce qu’elle est un personnage si éclectique et excentrique. En fait, l’un de ses moments les plus emblématiques de la première Suicide Squad a été de voler des accessoires dans un magasin de vêtements de Midway City parce que c’est ce que font les «méchants». Bien que James Gunn ne partage pas explicitement le nombre de looks que Margot Robbie traversera dans le prochain film, il est sûr de dire que la qualité précédera la quantité.

Le premier film de Suicide Squad a suivi une équipe de super-vilains recrutés par le gouvernement pour une mission dangereuse en échange de réductions de peine. Le casting comprenait Will Smith dans Deadshot, Margot Robbie dans Harley Quinn et Jared Leto dans The Joker. Bien que le film ait été un succès au box-office, il a été sauvage par les critiques et détient actuellement une note d’approbation de 27% sur Rotten Tomatoes. Le prochain film de James Gunn devrait livrer la nouvelle version de Suicide Squad, mais le réalisateur n’a pas précisé les liens qu’il aura avec le premier film au-delà des anciens membres du casting.

Écrit et réalisé par James Gunn, The Suicide Squad stars David Dastmalchian, John Cena, Jai Courtney, Joaquín Cosío, Nathan Fillion, Joel Kinnaman, Mayling Ng, Flula Borg, Sean Gunn, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Taika Waititi , Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland, Viola Davis, Idris Elba, Margot Robbie et Michael Rooker.

The Suicide Squad sortira en salles le 6 août 2021.

