James Gunn explique pourquoi les gardiens de la galaxie n’ont jamais rencontré le capitaine Marvel

Captain Marvel a été un ajout incroyable au MCU. Non seulement elle est l’un des héros les plus puissants de la franchise, mais en tant que première femme super-héros, elle compte beaucoup pour les fans. La seule chose, cependant, est que la décision de la présenter comme étant présente depuis les années 1990 a été un peu une conséquence majeure de la continuité établie. OK, donc elle était hors de la Terre tout ce temps, c’est pourquoi elle n’a jamais aidé avec les précédents films Avengers. Mais pourquoi, alors, n’a-t-elle jamais rencontré gardiens de la Galaxie dans l’espace?

C’est ce qu’un fan a demandé à James Gunn, scénariste / réalisateur de GotG, alors qu’il organisait une séance de questions-réponses sur Instagram hier. Le cinéaste a eu une réponse brève qui avait également beaucoup de sens: «Il y a des sextillions d’êtres dans l’univers», a souligné Gunn. «Il est peu probable qu’ils se soient rencontrés.»

Très bien, monsieur Gunn, vous nous avez là. Cela dit, cette explication ne clarifie pas nécessairement tout. Si vous vous en souvenez, le premier film des Gardiens présente Ronan l’accusateur attaquant Xandar et Star-Lord et ses amis sont peints comme les seuls héros autour de lui pour l’arrêter. Pourquoi Carol Danvers ne s’impliquait-elle pas, alors que sa propre histoire avec Ronan remonte à loin? Sa mission à la fin de CM est de partir dans l’espace et de combattre le mal Kree. Mais apparemment, elle a passé à côté de ce mal particulier Kree à cette occasion.

Cliquer pour agrandir

Pourtant, ces choses ne peuvent pas être aidées. Lorsque l’univers continue de se développer de manière nouvelle et passionnante, il y aura toujours des incohérences de temps en temps. À bien des égards, la partie amusante pour les fans est d’essayer de faire tout cela. Dans ce cas, il y a une raison simple pour laquelle Carol n’était peut-être pas là pour les Gardiens de la Galaxie: elle devait être occupée à sauver une autre planète. Comme Gunn le dit, il y a des sextillions d’autres formes de vie à sauver.

Tous les deux Gardiens de la Galaxie Vol. 3 et Captain Marvel 2 sont en route, bien qu’aucun n’a encore reçu de date de sortie. Regardez cet espace pour en savoir plus.