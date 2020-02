James Gunn n’était pas sûr que les «gardiens de la galaxie» soient un succès

Le réalisateur des Gardiens de la Galaxie, James Gunn, n’était pas sûr que le film soit un succès.

L’une des entreprises les plus risquées de Marvel a été de présenter l’opéra spatial James Gunn, Guardians of the Galaxy, sur grand écran. Depuis les débuts de l’équipe en 2014, les Gardiens de la Galaxie sont devenus l’une des équipes les plus populaires de Marvel, ainsi qu’une force pivot dans leur liste de films en direct. Avec le recul, il est sûr de dire que les Gardiens de la Galaxie étaient toujours prêts à être le phénomène culturel qu’il est actuellement, mais les choses étaient différentes pour James Gunn lorsqu’il a obtenu le poste pour la première fois.

Interrogé par un fan sur Twitter s’il a toujours su que Guardians of the Galaxy allait être un succès, James Gunn a répondu qu’il n’était pas tout à fait sûr.

J’étais confiant de pouvoir faire un bon film et d’être parfaitement adapté au projet. Je n’étais pas sûr que ça allait être un succès, mais mon instinct m’a dit qu’il y avait le genre de couleur, de plaisir, d’émotion et de personnages que les gens avaient soif dans leurs films au poteau. https://t.co/2pR5ectTLw

– James Gunn (@JamesGunn) 6 février 2020

La confiance de James Gunn est l’une des principales raisons pour lesquelles les Gardiens de la Galaxie ont pu prospérer car elle était tout à fait unique à une époque où la plupart des films de super-héros étaient obsédés par l’obscurité et la granularité. Depuis lors, les films de DC et de Marvel se sont affinés aux visuels vibrants des Gardiens de la Galaxie et à la narration en équipe pour créer de nouveaux films. Il est également assez humiliant pour James Gunn de relayer qu’il n’était pas entièrement sûr que le film serait le succès fulgurant qu’il est finalement devenu. Depuis lors, Guardians of the Galaxy a reçu une autre suite, avec une autre sur le chemin du réalisateur James Gunn une fois ses fonctions dans The Suicide Squad terminées.

Êtes-vous impatient de voir les Gardiens de la Galaxie Vol.3 de James Gunn? Commentez ci-dessous et faites-nous savoir

Gardiens de la Galaxie Vol. 3 devrait incarner Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Karen Gillan, Pom Klementieff, Elizabeth Debicki et Sean Gunn. La distribution des films des Gardiens de la Galaxie a été vue récemment dans Avengers: Fin de partie. On ne sait pas si Chris Hemsworth apparaîtra comme Thor dans le film, car sa dernière scène dans Avengers: Fin de partie suggère une éventuelle équipe. Le film n’a pas de date de sortie, mais il est supposé arriver en 2022 ou 2023.

Source: James Gunn

De nouvelles photos des «Titans» montrent Aqualad et l’équipe d’origine

DC Universe a publié huit nouvelles images du quatrième épisode à venir de la deuxième saison des Titans intitulé “Aqualad”.

“Aqualad” explorera la dynamique entre Dick Grayson / Robin (Brenton Thwaites), Donna Troy / Wonder Girl (Conor Leslie), Hank Hall / Hawk (Alan Ritchson), Dawn Granger / Dove (Minka Kelly) et Garth / Aqualad (Drew Van Acker) et comment quatre ans auparavant, leur dynamique familiale soudée s’est développée uniquement pour que leurs sentiments personnels saignent davantage dans leur travail pour être exacerbés par l’arrivée d’un nouveau méchant.

Ces nouvelles images donnent aux fans un nouveau regard sur Drew Van Acker en tant que Aqualad ainsi que quelques nouveaux regards sur l’équipe originale réunie pour l’action. En particulier, nous obtenons notre meilleur aperçu de la façon dont la combinaison Aqualad se traduit à l’écran sous forme d’action en direct.

Vous pouvez consulter le reste de la galerie pour “Aqualad” en cliquant sur “Suivant”.

Voici le synopsis officiel de la saison deux:

Dans la saison 2, à la suite de leur rencontre avec Trigon, Dick réforme les Titans. Sous sa supervision dans leur nouvelle maison à Titans Tower, Rachel, Gar et Jason Todd s’entraînent ensemble pour affiner leurs capacités de héros et travailler ensemble en équipe. Ils sont rejoints par Hank Hall et Dawn Granger alias Hawk et Dove et Donna Troy alias Wonder Girl. Bien que ces Titans originaux tentent de passer à une vie normale, lorsque de vieux ennemis refont surface, tout le monde doit se rassembler pour s’occuper des affaires inachevées. Et alors que cette famille d’anciens et de nouveaux Titans – y compris Conner Kent et Rose Wilson – apprend à coexister, l’arrivée de Deathstroke met en lumière les péchés des anciens Titans qui menacent de déchirer à nouveau cette nouvelle famille Titans.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Robin / Nightwing, Anna Diop dans Starfire, Teagan Croft dans Raven et Ryan Potter dans Beast Boy. Les nouveaux venus pour sa deuxième sortie incluent Joshua Orpin et Esai Morales jouant respectivement Superboy et Deathstroke, tandis que Chella Man et Chelsea Zhang ont également rejoint le casting en tant qu’enfants de Deathstroke, Jericho et Ravager. Natalie Gumede a signé pour jouer Mercy Graves et la star de Game of Thrones Iain Glen est à bord en tant que Bruce Wayne.

La deuxième saison des Titans est maintenant diffusée sur DC Universe.

Source: Univers DC