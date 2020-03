James Gunn partage 10 films à regarder pendant la quarantaine des coronavirus

Avec la pandémie de coronavirus qui balaie le monde, beaucoup se retrouvent en quarantaine en s’auto-isolant, conformément aux instructions répandues pour ceux qui pourraient souffrir de la maladie. Ce sont évidemment des moments troublants pour nous tous, mais sur le plan personnel, il a également été difficile pour les gens de savoir quoi faire avec eux-mêmes lorsqu’ils sont coincés à l’intérieur toute la journée.

Scénariste / réalisateur James Gunn a fait un pas en avant avec une bonne idée de la façon dont les cinéphiles peuvent transformer cette période difficile en positif, cependant – pourquoi ne pas utiliser le temps libre pour diffuser des films souvent négligés qui méritent votre attention? Le cinéaste des Gardiens de la Galaxie a partagé ses 10 meilleures recommandations personnelles, tout en encourageant ses partisans à énumérer leurs propres choix dans les réponses.

Les propres choix de Gunn devraient contenir au moins un film qui éveille votre intérêt alors qu’il est extrait des différents genres, décennies et coins du monde pour compiler sa liste. Il y a des westerns, de l’horreur, des comédies classiques et plus encore à choisir ici, si vous cherchez de nouveaux vieux films à regarder pendant que vous êtes assigné à résidence.

10 GRANDS FILMS QUE VOUS N’AVEZ PAS PROBABLEMENT VU EN FLUX PENDANT VOTRE AUTO-QUARANTIE. Il est important pour la santé de notre monde de pratiquer la distance sociale autant que possible. Au service de ce que vous faites et dans l’espoir que vous le ferez, j’ai établi cette liste. #QuarantineAndChill

Tout d’abord, Gunn a souligné Bob & Carol & Ted & Alice de 1969, le louant comme une énorme influence sur son propre style, et le récent film sud-coréen Villainess, qu’il compare favorablement avec les meilleurs films d’action.

2. Villainess (2017) – réalisé par Jung Byung-gil

Aussi révolutionnaire pour les films d’action que l’ont été The Matrix, Fury Road et The Raid, et pourtant ce film sud-coréen a été vu par beaucoup moins de gens aux États-Unis. pic.twitter.com/N9k2hZ7zlp

Viennent ensuite la comédie noire «incroyablement drôle» Pretty Poison (1968) et le film de gang de rue «surréaliste» de 1979 The Wanderers.

4. The Wanderers (1979) – réalisé par Philip Kaufman

Le film de gang de rue le plus étrange et le plus beau jamais (oui, JAMAIS) – à son tour excitant, touchant et surréaliste – un film d’art populiste. pic.twitter.com/5Mieoloqft

Gunn recommanderait également de consulter le film précédent de Mère du cinéaste Parasite Bong Joon-ho et le thriller zombie japonais One Cut of the Dead.

6. One Cut of the Dead (2017) – réalisé par Shinichirou Ueda

Pour vous dire quoi que ce soit à propos de ce film pourrait lui faire du mal – mais si vous aimez les zombies et le cinéma et la joie, c’est le film pour vous pendant que vous #Quarantineandchill. pic.twitter.com/YMDMZSojPW

Ne manquez pas non plus The Bad Lieutenant, réalisé par Werner Herzog du Mandalorian et avec Nicolas Cage, et le granuleux action sud-coréen The Yellow Sea.

8. The Yellow Sea (2010) – réalisé par Na Hong-jin

Un autre grand film d’action sud-coréen, granuleux et exagéré et pratique où Villainess est stylisé. Peut-être la plus grande scène de poursuite sans voiture de tous les temps. pic.twitter.com/mKQAh8JqeW

Enfin, Gunn a terminé ses choix avec deux films sous-estimés de deux réalisateurs emblématiques – Hail the Conquering Hero de Preston Sturges et Duck, You Sucker de Sergio Leone! (Une poignée de dynamite).

10. Duck You Sucker (A Fistful of Dynamite) (1971) – réalisé par Sergio Leone.

Leone est l’un de mes réalisateurs préférés. C’est probablement mon deuxième film préféré de lui après Il était une fois en Occident, et c’est celui qui a été le plus oublié. pic.twitter.com/I5rb7utJ03

James Gunn a récemment conclu une photographie principale sur The Suicide Squad, ses débuts dans le DC, qui devraient sortir en salles en août 2021. Pour continuer ce qu’il a commencé ici, n’hésitez pas à partager vos propres films sous-estimés préférés dans la section commentaires ci-dessous.