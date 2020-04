James Gunn Quarantine Action Movies List & Comment les regarder – / Film

Autour du moment où les États-Unis ont commencé à réaliser à quel point la pandémie de coronavirus était grave, écrivain / réalisateur James Gunn (Les gardiens de la galaxie) ont consulté Twitter pour partager des recommandations utiles sur ce que les gens devraient regarder lorsqu’ils étaient enfermés dans leurs maisons pendant la pandémie. Maintenant, il recommence, et cette fois il l’a réduit à (principalement) un genre: l’action. Le cinéaste a formulé une série de recommandations riches en action pour améliorer votre visionnage en quarantaine, et nous avons fait le travail préparatoire pour déterminer où ils sont disponibles pour diffuser ou louer en ligne.

Gunn a conçu un premier projet de cette liste qui comprenait 140 films, mais a fini par le réduire à seulement 54. Vous pouvez lire son fil de tweet original ici, mais nous avons divisé ses recommandations en une liste et fourni des informations (si disponibles) où vous pouvez les regarder en ligne.

Kung Fu Hustle

Réalisateur: Stephen Chow

Où le regarder: Streaming sur Netflix

La matrice

Réalisateurs: Lana et Lilly Wachowski

Où le regarder: Streaming sur Netflix

The Bourne Ultimatum

Réalisateur: Paul Greengrass

Où le regarder: le louer sur YouTube, iTunes, Google, Vudu ou Amazon

Die Hard

Réalisateur: John McTiernan

Où le regarder: Streaming sur HBO Go / HBO Now

Bord de demain

Réalisateur: Christopher McQuarrie

Où le regarder: le louer sur YouTube, iTunes, Google, Vudu ou Amazon

JSA: zone de sécurité commune

Réalisateur: Park Chan-wook

Où le regarder: gratuit sur Tubi, louez-le sur YouTube ou Google

Escouade d’élite: l’ennemi intérieur

Réalisateur: José Padilha

Où le regarder: gratuit sur Tubi et Vudu, louez-le sur iTunes et Amazon

Lady Vengeance

Réalisateur: Park Chan-wook

Où le regarder: gratuit sur Tubi

Mission: Impossible – Fallout

Réalisateur: Christopher McQuarrie

Où le regarder: Streaming sur Hulu

Bullitt

Réalisateur: Peter Yates

Où le regarder: le louer sur YouTube, iTunes, Google, Vudu ou Amazon

Du Nord au nord-ouest

Réalisateur: Alfred Hitchcock

Où le regarder: le louer sur YouTube, iTunes, Google, Vudu ou Amazon

La mer jaune

Réalisateur: Na Hong-jin

Où le regarder: le louer sur YouTube, iTunes, Google, Vudu ou Amazon

The Raid: Redemption

Réalisateur: Gareth Evans

Où le regarder: le louer sur YouTube, iTunes, Google, Vudu ou Amazon

héros

Réalisateur: Yimou Zhang

Où le regarder: louez-le sur YouTube, iTunes, Google ou Vudu

Veille de nuit

Réalisateur: Timur Bekmambetov

Où le regarder: le louer sur YouTube, iTunes, Google, Vudu ou Amazon

Tigre accroupi Hidden Dragon

Réalisateur: Ang Lee

Où le regarder: Streaming sur Netflix

Pris

Réalisateur: Pierre Morel

Où le regarder: le louer sur YouTube, iTunes, Google, Vudu ou Amazon

Le trio héroïque

Réalisateur: Johnnie To

Où le regarder: actuellement indisponible

La connexion française

Réalisateur: William Freidkin

Où le regarder: le louer sur YouTube, iTunes, Google, Vudu ou Amazon

Robocop

Réalisateur: Paul Verhoeven

Où le regarder: le louer sur YouTube, iTunes, Google, Vudu ou Amazon

Le tueur

Réalisateur: John Woo

Où le regarder: actuellement indisponible

La légende du maître ivre

Réalisateur: Chia-Liang Liu

Où le regarder: actuellement indisponible

La légende (Fong Sai Yuk)

Réalisateur: Corey Yuen

Où le regarder: l’acheter sur Amazon

Mad Max: Fury Road

Réalisateur: George Miller

Où le regarder: louez-le sur YouTube, iTunes, Google ou Vudu

Kill Bill: Volume 1

Réalisateur: Quentin Tarantino

Où le regarder: Streaming sur Hulu

La méchante

Réalisateur: Jung Byung-gil

Où le regarder: Streaming sur Hulu

Vengeance

Réalisateur: Coralie Fargeat

Où le regarder: en streaming sur Shudder, louez-le sur YouTube ou Amazon

Manivelle

Réalisateur: Neveldine / Taylor

Où le regarder: le louer sur YouTube, iTunes, Google, Vudu ou Amazon

Kingsman: Les services secrets

Réalisateur: Matthew Vaughn

Où le regarder: le louer sur YouTube ou Amazon

Échapper à New York

Réalisateur: John Carpenter

Où le regarder: le louer sur YouTube, iTunes, Google, Vudu ou Amazon

Bataille royale

Réalisateur: Kinji Fukasaku

Où le regarder: gratuit sur Tubi et Vudu, louez-le sur iTunes et Amazon

Contact complet

Réalisateur: Ringo Lam

Où le regarder: Streaming sur Fandor (essai gratuit via Amazon)

Vieux garçon

Réalisateur: Park Chan-wook

Où le regarder: Streaming sur Mubi (essai gratuit via Amazon)

Thunderball

Réalisateur: Terence Young

Où le regarder: Streaming sur Amazon et Hulu

La Femme Nikita

Réalisateur: Luc Besson

Où le regarder: louez-le sur Vudu, YouTube et Google

Léon: Le Professionnel

Réalisateur: Luc Besson

Où le regarder: gratuit sur Crackle, louez-le sur Vudu, YouTube, Google ou Amazon

Magnum Force

Réalisateur: Ted Post

Où le regarder: le louer sur YouTube, iTunes, Google, Vudu ou Amazon

La vitesse

Réalisateur: Jan de Bont

Où le regarder: le louer sur YouTube, iTunes, Google, Vudu ou Amazon

Les aventuriers de l’arche perdue

Réalisateur: Steven Spielberg

Où le regarder: Streaming sur Netflix

’71

Réalisateur: Yann Demange

Où le regarder: Streaming sur Hulu

Récupération (coupe théâtrale)

Réalisateur: Brian Helgeland

Où le regarder: le louer sur iTunes

Équilibre

Réalisateur: Kurt Wimmer

Où le regarder: Streaming sur Netflix

John Wick

Réalisateur: Chad Stahelski et David Leitch

Où le regarder: le louer sur YouTube, iTunes, Google, Vudu ou Amazon

Mesrine: Instinct de tueur

Réalisateur: Jean-François Richet

Où le regarder: le louer sur YouTube, iTunes, Google, Vudu ou Amazon

Mesrine: Ennemi public # 1

Réalisateur: Jean-François Richet

Où le regarder: le louer sur YouTube, iTunes, Google, Vudu ou Amazon

Où les Aigles osent

Réalisateur: Brian G. Hutton

Où le regarder: le louer sur YouTube, iTunes, Google, Vudu ou Amazon

Mme 45

Réalisateur: Abel Ferrara

Où le regarder: gratuit sur Tubi, louez-le sur YouTube, Google, iTunes ou Amazon

Serpent vert

Réalisateur: Hark Tsui

Où le regarder: Streaming sur Fandor (essai gratuit via Amazon)

Capitaine Phillips

Réalisateur: Paul Greengrass

Où le regarder: le louer sur YouTube, iTunes, Google, Vudu ou Amazon

Sept samouraïs

Réalisateur: Akira Kurosawa

Où le regarder: Streaming sur la chaîne Criterion

Rolling Thunder

Réalisateur: John Flynn

Où le regarder: le louer sur Vudu

The Wild Bunch

Réalisateur: Sam Peckinpah

Où le regarder: louez-le sur Google, Vudu, iTunes ou Amazon

V pour Vendetta

Réalisateur: James McTeigue

Où le regarder: louez-le sur Google, YouTube, Vudu, iTunes ou Amazon

Confrérie du loup

Réalisateur: Christophe Gans

Où le regarder: l’acheter sur Amazon

***

Si vous cherchez encore plus de recommandations de films de James Gunn, assurez-vous de le rechercher sur Twitter. Il a déjà promis qu’une liste de «comédie ou romance» est en préparation, et vous pouvez lire les réponses à cette liste d’actions pour ses interactions avec les fans sur les films de super-héros qu’il aurait inclus, les films qui ont presque fait la coupe, et plus encore.

