James Gunn, réalisateur de The Suicide Squad, révèle son Batman préféré

Le directeur de Suicide Squad, James Gunn, a récemment révélé qui était son Batman préféré.

Le rôle de Batman est devenu l’un des plus lucratifs de tout Hollywood, avec diverses stars de la liste A représentant le chevalier noir au fil des ans. Cela mène naturellement à un débat entre les fans sur qui est le meilleur Batman que nous ayons obtenu sur grand écran. En attendant de voir ce que Robert Pattinson fait avec le rôle, beaucoup ont placé Christian Bale, Michael Keaton et Ben Affleck vers le haut.

James Gunn est sur le point d’entrer dans l’univers étendu de DC avec The Suicide Squad et travaille actuellement sur la post-production à la maison. Alors que Batman de Ben Affleck est apparu dans le dernier film de Suicide Squad, la suite de Gunn ne comportera pas d’apparition de Caped Crusader. Cependant, Gunn a partagé lors d’une récente séance de questions-réponses sur Instagram que sa préférée est probablement la version de Christian Bale de The Dark Knight Trilogy.

Qui est votre Batman d’action en direct préféré? Êtes-vous d’accord avec James Gunn? Sound-off dans la section commentaires ci-dessous!

Le premier film a suivi une équipe de surveillants qui ont été recrutés par le gouvernement pour une dangereuse mission d’opérations noires en échange de réductions de peine. La distribution de l’ensemble comprenait Will Smith dans Deadshot, Margot Robbie dans Harley Quinn et Jared Leto dans The Joker. Cependant, James Gunn devrait livrer la nouvelle version de Task Force X dans son prochain film.

Écrit et réalisé par James Gunn, le prochain film met en vedette David Dastmalchian, John Cena, Jai Courtney, Joaquín Cosío, Nathan Fillion, Joel Kinnaman, Mayling Ng, Flula Borg, Sean Gunn, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Taika Waititi , Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland, Viola Davis, Idris Elba, Margot Robbie et Michael Rooker.

The Suicide Squad sortira en salles le 6 août 2021.

Source: Instagram