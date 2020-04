James Gunn révèle à quoi allait ressembler «Scooby-Doo 3»

James Gunn a récemment révélé ce qu’allait être le troisième film Scooby-Doo en direct avant sa mise au rebut.

Avant que James Gunn ne devienne un nom connu pour avoir réalisé les films des Gardiens de la Galaxie, il était écrivain sur les deux films Scooby-Doo en direct qui sont sortis au début des années 2000. Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed a fini par faire 90 millions de dollars de moins que le premier film et les plans pour un troisième film ont finalement été abandonnés. Cependant, deux préquels de Scooby-Doo en direct seraient diffusés sur Cartoon Network.

Warner Bros. publie maintenant un film d’animation Scooby-Doo, qui suit également un Scoob Mystery Inc. plus jeune! était censé sortir en salles cet été, mais la pandémie de coronavirus a maintenant retardé le film à une date de sortie qui n’a pas encore été déterminée. Sur Twitter, James Gunn a récemment révélé de quoi allait parler Scooby-Doo 3:

Le gang Mystery Ink est embauché par une ville d’Écosse qui se plaint d’être en proie à des monstres, mais nous découvrons tout au long du film que les monstres sont en fait les victimes et Scooby & Shaggy doivent accepter leurs propres préjugés et systèmes de croyances étroites. (Oui vraiment!)

– James Gunn (@JamesGunn) 1 avril 2020

Étiez-vous un fan des films Scooby-Doo en direct? Comment vous vient l’idée de James Gunn pour le troisième film? N’hésitez pas à partager vos réflexions dans la section commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis de Scoob!

“SCOOB!” révèle comment Scooby et Shaggy, des amis de toujours, se sont rencontrés pour la première fois et comment ils se sont joints aux jeunes détectives Fred, Velma et Daphne pour former le célèbre Mystery Inc. Maintenant, avec des centaines de cas résolus et des aventures partagées, Scooby et le gang font face à leur mystère le plus grand et le plus difficile jamais: un complot pour déchaîner le chien fantôme Cerberus sur le monde. Alors qu’ils font la course pour arrêter ce «dogpocalypse» mondial, le gang découvre que Scooby a un héritage secret et un destin épique plus grand que quiconque ne l’imaginait.

Écrit par Kelly Fremon Craig et réalisé par Tony Cervone, Scoob! stars Zac Efron, Frank Welker, Kiersey Clemons, Will Forte, Jason Isaacs, Ken Jeong, Tracey Morgan, Gina Rodriguez, Amanda Seyfried et Mark Wahlberg.

Scoob! a été retardée indéfiniment en raison de la pandémie de coronavirus.

Source: Twitter