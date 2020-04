James Gunn révèle son choix surprenant pour le meilleur film de super-héros de tous les temps

Dire que les dernières années ont été intéressantes pour le réalisateur / scénariste James Gunn serait un peu un euphémisme. Un an après son dernier film Marvel Cinematic Universe, Guardians of the Galaxy Vol. 2, sorti dans les salles, Disney a rompu les liens avec Gunn après avoir découvert qu’il avait publié plusieurs tweets entre 2008 et 2012 qui plaisantaient sur une variété de sujets sensibles, notamment le viol, la pédophilie et la maltraitance des enfants.

Non seulement il a été renvoyé de la réalisation du troisième film des Gardiens de la Galaxie, mais il a également été retiré en tant que personnage clé travaillant sur la gamme de films de super-héros centrés sur l’espace de Marvel. Cependant, les choses ont changé l’année dernière lorsque Disney a rétabli sa relation avec Gunn. Il a été réintégré en tant que directeur de Guardians of the Galaxy Vol. 3, sur lequel il commencera à travailler après avoir terminé la production sur The Suicide Squad, et est maintenant de retour dans les bonnes grâces de Marvel.

Il a également été très actif sur les réseaux sociaux ces derniers temps, et comme l’a rapporté ComicBook.com, a participé à une session de questions et réponses sur Instagram l’autre jour où il lui a été demandé quel était son film de super-héros préféré. Et la réponse pourrait bien vous surprendre.

Cliquer pour agrandir

Si vous comptiez sur lui pour choisir l’un des nombreux films du MCU, vous allez être un peu déçu, car au final, il a choisi Spider-Man: Into the Spider-Verse. Et même si cela ne vient pas de l’univers cinématographique Marvel, il est toujours facile de voir pourquoi il l’a choisi.

Après tout, c’était l’un des films de super-héros les plus populaires de ces dernières années, ayant conquis le cœur et l’esprit des critiques et des fans. Nous ne savons pas exactement quelle est la raison exacte derrière James GunnLe choix était, mais si vous avez vu le film par vous-même, vous pouvez probablement vous identifier à son choix.