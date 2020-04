James Gunn révèle son point de vue sur Harley Quinn

Le directeur de Suicide Squad James Gunn a révélé que son point de vue sur Harley Quinn «faisait exploser Paul Dini-esque».

Harley Quinn a fait ses débuts cinématographiques dans Suicide Squad en 2016 et a été jouée par Margot Robbie. L’actrice devrait retrouver le personnage bien-aimé du prochain Suicide Squad de James Gunn, qui sera un quasi-redémarrage du film original. Avec James Gunn remplaçant le directeur de Suicide Squad, David Ayer, les fans s’attendent à une toute nouvelle version de la franchise bien-aimée ainsi qu’à une multitude de personnages.

L’une des prises les plus attendues des fans est celle de Harley Quinn, beaucoup se demandant comment Margot Robbie représentera le personnage sous la direction de James Gunn. Le personnage de Margot Robbie est apparu pour la dernière fois dans Birds of Prey, acclamé par la critique, qui est actuellement disponible en VOD.

Dans un fil de questions / réponses sur Twitter, un fan a demandé à James Gunn de décrire son point de vue sur Harley Quinn. Étant le gars sociable qu’il est, le directeur de The Suicide Squad a révélé sur la plate-forme de médias sociaux que sa vision du personnage était en fait influencée par l’homme qui a co-créé le personnage: Paul Dini.

Exploser Paul Dini-esque. Cc @Paul_Dini. De plus, cette supposition d’oeufs de Pâques ressemblait probablement plus à 70% maintenant que j’y pense. Qui est le suivant?

– James Gunn (@JamesGunn) 1 avril 2020

Paul Dini et Bruce Timm ont introduit le personnage de Harley Quinn dans Batman: The Animated Series en 1992. Depuis lors, le personnage de Harley Quinn est devenu l’un des personnages les plus emblématiques de DC, grâce au travail et à la créativité de Paul Dini et Bruce Timm. Lorsque James Gunn dit une déclaration comme «Exploding Paul Dini-esque», nous n’avons pas d’autre choix que d’être encore plus excité pour sa vision du personnage. Harley Quinn de Paul Dini était surtout connu pour ressembler et avoir les manières de bouffon, ce qui pourrait être assez excitant à voir sur grand écran si c’est ce que James Gunn fait allusion.

Le premier film a suivi une équipe de surveillants qui ont été recrutés par le gouvernement pour une dangereuse mission d’opérations noires en échange de réductions de peine. La distribution de l’ensemble comprenait Will Smith dans Deadshot, Margot Robbie dans Harley Quinn et Jared Leto dans The Joker. Cependant, James Gunn devrait livrer la nouvelle version de Suicide Squad dans son prochain film.

Écrit et réalisé par James Gunn, The Suicide Squad stars David Dastmalchian, John Cena, Jai Courtney, Joaquín Cosío, Nathan Fillion, Joel Kinnaman, Mayling Ng, Flula Borg, Sean Gunn, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Taika Waititi , Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland, Viola Davis, Idris Elba, Margot Robbie et Michael Rooker.

The Suicide Squad sortira en salles le 6 août 2021.

Source: James Gunn