James Gunn révèle une liste de lecture / film de chansons inutilisées des Gardiens de la Galaxie

Les bandes sonores de Marvel gardiens de la Galaxie la franchise est parmi les meilleures de mémoire récente. Réalisateur James Gunn a rassemblé un mélange exceptionnel de mélodies à la fois familières et plus obscures des années 1960 et 1970 pour mettre sur des mixtapes inspirées par les goûts musicaux de la mère de Star-Lord, Meredith Quill. Cependant, les films des Gardiens de la Galaxie ne peuvent contenir que de nombreuses chansons, et certaines des pistes utilisées ont changé au cours du développement et de la production, et nous n’en avons pas entendu beaucoup d’autres. Heureusement, James Gunn a créé une liste de lecture de chansons qui allaient autrefois être utilisées dans les films des Gardiens de la Galaxie, mais ont fini par être coupées pour une raison ou une autre.

Hier, James Gunn a publié la playlist Spotify suivante sur Twitter avec pas moins de 64 chansons absentes des films:

Une partie de la liste principale des chansons préférées de Meredith Quill que j’ai considérées pour les bandes sonores des Gardiens du Galaxy Vol 1 & 2. Je ne promets pas que je ne les utiliserai pas dans les futurs films, mais nous pourrions tous utiliser une certaine joie pendant notre temps en quarantaine. ?? https://t.co/ofiKPXqGN4 – James Gunn (@JamesGunn) 20 avril 2020

Il y a quelques succès d’antan immédiatement reconnaissables, y compris sur cette liste de lecture inutilisée des chansons des Gardiens de la Galaxie, dont «Mama Told Me (Not to Come)» de Three Dog Night, «For Once in My Life» de Steve Wonder, «You Make Me Feel Like Dancing »de Leo Sayer,« She’s Gone »de Hall & Oates,« Magic »de Pilot,« Suffragette City »de David Bowie,« Livin ‘Thing »de Electric Light Orchestra,« Somebody to Love »de Queen,« Lights »de Journey,« Renegade »de Styx et« Lovely Day »de feu Bill Withers.

Cependant, il existe également des chansons plus obscures que de nombreux fans de Marvel Cinematic Universe (y compris moi-même) n’avaient jamais entendus auparavant. Les chansons que je ne connaissais pas mais qui ont énormément apprécié sur cette liste de lecture incluent “Your Daddy Don’t Know” de Toronto, “Once Bitten, Twice Shy” de Ian Hunter, et “Can’t Get It Right” de Climax Blues Band. Curieusement, la playlist m’a également montré qu’il y a beaucoup de chansons que je connais très bien, mais que je ne me souvenais tout simplement pas de leurs noms ou des artistes derrière eux. Je suis sûr que ce sera le cas pour beaucoup d’entre vous aussi.

Comme le dit James Gunn, certaines de ces chansons pourraient très bien finir dans Gardiens de la Galaxie Vol. 3. Il n’est pas difficile d’imaginer l’équipage naviguant dans l’espace vers certaines de ces chansons, et il existe même certaines connotations thématiques qui accompagnent bon nombre d’entre elles. Mais Gunn pourrait même utiliser ces chansons pour d’autres films en dehors de l’univers cinématographique Marvel, peut-être The Suicide Squad ou des suites possibles sur lesquelles Gunn pourrait finir par travailler.

Voici la liste de lecture complète que vous pouvez écouter sur Spotify dès maintenant:

