James Gunn sur la rumeur Groot de Vin Diesel

Gardiens de la Galaxie Vol. Le réalisateur James Gunn s’est adressé aux récents commentaires de Vin Diesel sur «Alpha» Groot.

Après avoir rejoint Earth’s Mightiest Heroes dans la bataille contre Thanos dans Marvel Studios Avengers: Fin de partie, les Gardiens de la Galaxie devraient revenir pour une troisième sortie en solo avec le réalisateur James Gunn retournant sur la chaise du réalisateur. Les détails sur ce que le cinéaste a prévu pour le troisième chapitre de la série de films sont actuellement secrets, mais Vin Diesel a offert une information intéressante lors d’une interview avec ComicBook.com dans laquelle il a déclaré: «Je n’ai que deux mots à ce sujet et c’est Alpha Groot. “

Bien sûr, les commentaires de Vin Diesel ont suscité des spéculations sur ce qu’il aurait pu signifier et il semble que même James Gunn est perplexe devant la déclaration des acteurs de la voix de Groot. Sur son compte Twitter officiel, Gunn a déclaré qu’il soupçonnait Vin Diesel d’avoir simplement voulu dire que la prochaine version de Groot serait la plus impressionnante à ce jour et a noté que l’acteur n’avait même pas lu le Guardians of the Galaxy Vol. 3 scénario encore.

Consultez les articles de Gunn sur les commentaires de Vin Diesel.

Haha aucune idée. Peut-être qu’il veut juste dire le Groot le plus génial de tous les temps? https://t.co/B9XiE8UupB

– James Gunn (@JamesGunn) 20 mars 2020

Je pense qu’il parlait de ce qu’il imaginait être le futur Groot (il n’a pas lu le script). Et, oui, c’est un être différent. https://t.co/ty3vJOKTxW

– James Gunn (@JamesGunn) 20 mars 2020

Alors que la production sur Guardians of the Galaxy Vol. 3 devait commencer au début de cette année, le projet a été suspendu suite à la décision de Disney de destituer James Gunn du poste de directeur du dernier chapitre de la trilogie. Maintenant, Gunn commencera la production du troisième film des Gardiens de la Galaxie après avoir terminé le travail sur The Suicide Squad pour Warner Bros. et DC. Les détails du troisième chapitre de la trilogie des Gardiens de la Galaxie de James Gunn sont actuellement inconnus, bien que le film explorera probablement les ramifications des événements qui changent l’univers dans Avengers: Fin de partie.

Gardiens de la Galaxie Vol. 3 devrait incarner Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Karen Gillan, Pom Klementieff, Elizabeth Debicki et Sean Gunn.

Restez à l’écoute de Hollywood héroïque pour les dernières nouvelles sur Les Gardiens de la Galaxie de James Gunn. 3 à mesure qu’il se développe!

Source: James Gunn