James Gunn taquine Howard le camée de canard dans l’équipe de suicide

Il n’y a rien que j’aime mieux que de m’installer tard dans la nuit, le whisky à la main – en fait, je n’ai pas le whisky à la main, je peins des images – et méditer sur les raisons sociales, historiques et politiques pour lesquelles Howard the Duck était un flop au box-office. C’est une heure philosophique.

James Gunn a clairement aussi en tête Howard. Le personnage de Marvel Comics a déjà eu des rôles de camée dans les deux films de Gunn Guardians of the Galaxy, ainsi que dans une brève apparition dans Avengers: Fin de partie (ce que j’ai totalement raté). Donc, les fans veulent maintenant savoir si Howie reviendra dans le prochain effort du cinéaste, The Suicide Squad.

Cela reste à voir, mais le directeur Gunn – qui donne l’impression qu’il est sur le point d’ordonner une attaque contre Alderaan – a donné cette allusion à une réponse sur Twitter cette semaine:

Mettre Howard à la dernière minute est ma spécialité.

Attachez Duckheads, car votre prochaine solution aquatique de la variété aviaire pourrait bien arriver en 2021. C’est à ce moment-là The Suicide Squad est prêt à être libéré. J’ai probablement déjà laissé entendre cela, cependant. Il s’agit d’un trou de lapin syntaxique, dont la seule sortie est un saut paragrapheaire horriblement discordant. Préparez vous.

Howard the Duck a fait ses débuts cinématographiques en 1986 et plus j’en lis, plus c’est intéressant. Soyez nu avec moi si tout ce que je raconte ici est déjà de notoriété publique, mais le film, qui a échoué (comme mentionné), mettait en vedette un personnage de Marvel Comics dans un film produit par George Lucas. Il y a une merveilleuse symétrie dans la tournure des choses, hein?

Il y a 30 ans, un personnage de Marvel Comics a été amené dans les bras de George Lucas, et 30 ans plus tard, George Lucas vend son plus gros œuf à Disney, qui possède Marvel Studios. La roue tourne, le bas est vers le haut, l’est vers l’ouest, tout change mais d’une certaine façon, rien ne change. Ne vous ai-je pas dit que c’était une heure philosophique?