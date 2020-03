James Gunn utilise du papier toilette avec le visage de Michael Rooker pendant la pandémie

Au milieu de la crise de Covid-19, il y a en quelque sorte une pénurie de papier toilette partout. Et apparemment, l’une des nombreuses personnes qui a dû faire face à ce problème a été le directeur des Gardiens de la Galaxie James Gunn, qui a trouvé des alternatives très peu orthodoxes à l’essuyage de ses fesses.

Sur son compte Twitter, Gunn a révélé qu’il avait lui-même souffert d’une pénurie de papier toilette. Jusqu’à présent, Gunn entretient une grande amitié avec l’acteur Michael Rooker. Ils ont travaillé ensemble sur des films comme Slither (2006) ou The Belko Experiment (2016). Mais peut-être sa collaboration la plus attachante est Guardians of the Galaxy, dans laquelle Rooker a joué le bon Yondu Udonta, le père adoptif de Peter Quill. Le fait est que les deux sont de grands amis depuis un certain temps … ou ils l’étaient.

En raison de l’éloignement social causé par la nouvelle épidémie de coronavirus, Gunn semble s’être isolé à la maison avec très peu de papier hygiénique à portée de main. Cependant, il avait des réserves. Et pas d’aucune sorte. Nous ne savons pas si c’est une blague, mais sur Twitter, il a dit qu’il y a quelques années, il avait acheté du papier avec le visage imprimé de Rooker et l’avait finalement mis à profit.

«J’ai acheté un tas de ces rouleaux de papier hygiénique pour plaisanter lorsque Rooker est venu pour Noël il y a quelques années; Je les ai mis dans toutes les salles de bain de la maison. Je n’ai jamais pensé que nous devions vraiment les utiliser, mais nous y sommes »Gunn a écrit sur Twitter.

Gardiens de la Galaxie Vol.3 pas encore de date de sortie, et selon Gunn lui-même … il est très possible que Yondu ne revienne pas de la mort.

