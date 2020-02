James Gunn veut voir une équipe Harley Quinn et Groot

James Gunn n’est peut-être pas le premier réalisateur à franchir les lignes de bataille dessinées par les fans entre les propriétés comiques de Marvel et DC – Le réalisateur des Avengers et d’Age of Ultron Joss Whedon a récemment traversé pour compléter l’ambitieuse équipe de DC League de Zack Snyder Justice League – mais il peut s’avèrent être les plus réussies, car les ajouts de Whedon à la photo susmentionnée ont été critiqués pour contredire le ton et la vision de Snyder.

Après avoir réalisé deux versements dans la franchise Guardians of the Galaxy, Gunn a été ostensiblement licencié par Marvel Studios en réponse à des Tweets controversés datant de dix ans qui ont été fouillés par ce que Sp¡ked appelait des «flocons de neige de droite». Le directeur a ensuite été embauché par DC Films pour créer une suite autonome à l’équipe de méchants de l’équipe de méchants de David Ayer en 2016, qui sera intitulé The Suicide Squad (“L’article définitif, pourriez-vous dire”), mais le traitement gracieux et humble de Gunn de la situation l’a finalement conduit à être réembauché par Marvel pour terminer le troisième volet de sa trilogie des Gardiens.

Ayant travaillé des deux côtés de cette allée particulière, Gunn se trouve maintenant dans une position unique pour gérer directement les personnages des deux univers, ce qui a récemment incité un fan à demander:

Si vous pouviez choisir un personnage de Guardians of the Galaxy et un personnage de The Suicide Squad pour se rencontrer. Qui seraient ces deux personnages?

Compte tenu de ses tendances moins que conventionnelles, Gunn a opté pour un appariement improbable:

J’ai longuement discuté de cela avec @MargotRobbie et je pense que Harley et Groot vivraient ensemble de fabuleuses aventures. Et il y a d’autres excellents combos que j’apporterais … si nous, à #TheSuicideSquad, ne gardions pas les choses secrètes … 🤐 https://t.co/rpwssUK85w

Groot est membre des Flora colossi de la planète Taluhnia, tandis que Harley est membre des femotam psychotici de la Terre, et nous ne pouvons qu’imaginer (et probablement Gunn et Robbie l’ont déjà fait) juste quel genre d ‘«aventures fabuleuses» ces deux personnages Mais peut-être ne sont-ils pas aussi dépareillés qu’ils peuvent le sembler au départ, la personnalité bavarde de Harley complétant potentiellement le type fort et verbalement limité de Groot, et tous deux partageant un manque de respect distinct pour l’autorité.

Groot pourrait d’abord être découragé par l’utilisation militarisée par Harley d’une batte de baseball en bois, mais il est également connu pour prêter ses membres à ceux en qui il a confiance, ayant fourni le matériau pour fabriquer le manche de Stormbreaker pour Thor dans Avengers: Infinity War. Bien sûr, Groot est déjà habitué à traiter avec des personnalités modérément à sévèrement dérangées, ayant travaillé avec le belligérant Rocket Raccoon, le vengeur Drax, le mercenaire Gamora, la nébuleuse destructrice et le juvénile Peter Quill. En fait, il a, à bien des égards, fait partie de son propre groupe de suicide, s’étant sacrifié pour protéger son équipe dans Guardians of the Galaxy en 2014.

Dans tous les cas, alors que les fans continuent de rêver d’une telle équipe, The Suicide Squad est actuellement sur le point de faire ses débuts le 6 août 2021. Harley, quant à lui, apparaît actuellement dans Birds of Prey, dans les cinémas maintenant, tandis que Guardians of le Galaxy Vol. 3 n’a toujours pas de date de sortie officielle.

Quand Harley Met Groot, en revanche, ne sera jamais, jamais en première.