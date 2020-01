James Herriot’s ‘All Creatures Great and Small’ a 50 ans et ‘Masterpiece’ sur PBS fête avec une mini-série

C’est difficile à croire, mais Toutes les créatures, grandes et petites, aura cinquante ans cette année. Écrit par le vétérinaire de campagne James Alfred Wight sous le nom de plume James Herriot, le best-seller international est la vision autobiographique de Herriot sur sa vie de jeune médecin dans la campagne idyllique anglaise.

Auteur et vétérinaire James Herriot | RDImages / Epics / .

Au cours des cinq dernières décennies, All Creatures Great and Small a présenté aux lecteurs les personnages et anecdotes originaux, doux et vraiment drôles de la vie quotidienne d’Herriot dans le nord de l’Angleterre.

Et maintenant, pour célébrer l’anniversaire d’or de la publication du livre, Masterpiece on PBS produit une nouvelle adaptation très attendue du mémoire bien-aimé.

Découvrez la nouvelle série, y compris quand vous pouvez vous attendre à la voir sur Masterpiece sur PBS.

Adaptations précédentes du livre d’Herriot

Les mémoires de Herriot ont été écrites comme une histoire dans chaque chapitre, ce qui rend sa transition vers les séries télévisées sans heurts.

Le casting des années 1970 de «Toutes les créatures, grandes et petites»

Le livre de Herriot a été adapté pour le petit écran à deux reprises: une fois comme un film pour la télévision en 1975 avec Anthony Hopkins comme mentor acerbe de Herriot, Siegfried Farnon. Puis, en 1978, il a été produit en série, également, bien sûr, pour la télévision.

La dernière adaptation de 2020 sera une série en six parties, ainsi qu’un spécial de Noël, et sera produite par Richard Burrell. La réalisation sera assurée par Brian Percival, qui dirigeait la série télévisée Downton Abbey.

Tout sur la nouvelle adaptation de «Toutes les créatures, grandes et petites»

Pour le moment, tout ce que l’on sait, c’est que la nouvelle adaptation sera filmée et diffusée sur Masterpiece cette année. Aucune date ferme n’a été fixée pour la première de la série.

Le casting comprendra le nouveau venu Nicholas Ralph en tant que Herriot; Samuel West en tant que Siegfried Farnon; Anna Madeley comme gouvernante Mme Hall; Callum Woodhouse en tant que frère cadet de Siegfried, Tristan; et Rachel Shenton comme Helen Alderson, la femme qui a fini par épouser Herriot.

Le nouveau venu Nicholas Ralph a été choisi pour incarner le vétérinaire James Herriot dans le «Masterpiece» 2020 sur l’adaptation PBS de «All Creatures Great and Small»

Le producteur exécutif Colin Callender a déclaré à propos de cette distribution: «Il s’agit d’une distribution exceptionnelle composée d’un merveilleux mélange de talents nouveaux et établis passionnants. . . Nous sommes ravis de faire revivre les personnages bien-aimés de James Herriot avec Sam, Anna, Callum, Rachel et Nicholas. “

«En grandissant, comme beaucoup d’autres, j’ai adoré ce spectacle», se souvient le réalisateur Brian Percival. «Cela faisait vraiment partie des dimanches soirs à la maison. J’ai donc été ravi d’avoir l’opportunité de revisiter une histoire aussi appréciée. »

L’inquiétude du fils de Herriot

Le fils de Herriot, Jim Wight, a déclaré au Telegraph en 2015 qu’il craignait qu’une nouvelle série de la dramatique endormie et apaisante de son père soit réalisée de manière «sexuée» que son père n’aurait pas approuvée. .

«Toutes les créatures, grandes et petites» | Tim Roney / .

«Eh bien, cette« sexage »et« refonte »de toutes les créatures est une énorme erreur à notre avis», a déclaré Wight. «Nous ne serions jamais contre un remake – mais cela devrait être fait ici, dans ce comté. James Herriot est le Yorkshire. Tout le reste serait complètement fou. »

D’après ce que nous entendons, il semble que les fans de la série originale seront ravis du prochain “redémarrage” de All Creatures Great and Small.

Nous devrons simplement attendre et voir.