James Mangold et Matt Damon se réunissent pour un drame policier du 20e siècle

The Force: James Mangold et Matt Damon se réunissent pour le drame policier du 20e siècle

Après avoir rapporté plus de 200 millions de dollars dans le monde et obtenu une nomination aux Oscars du meilleur film, Deadline rapporte que Ford contre Ferrari Le réalisateur James Mangold devrait retrouver Matt Damon, oscarisé (Chasse de bonne volonté, Les disparus) dans la nouvelle adaptation cinématographique des studios du 20e siècle intitulée La force. Basé sur le roman dramatique à suspense du même nom de l’auteur Don Winslow, le film sera dirigé par Mangold avec Damon dans le rôle principal du détective NYPD Denny Malone.

La force a été publié pour la première fois en 2017 et a été nommé best-seller du New York Times. Dans le roman, le détective NYPD Denny Malone est surnommé «le roi de Manhattan North». Il est le chef de Da Force, une escouade de lutte contre le crime d’élite qui a le pouvoir illimité de faire la guerre aux gangs, aux drogues et aux armes à feu. Après 18 ans de participation à des gangs, à la drogue et à la corruption, Denny a finalement été pris au piège par les fédéraux et doit prendre une décision difficile entre trahir ses frères et partenaires, Job, sa famille et la femme qu’il aime, essayant de survivre, corps et âme, tandis que la ville vacille au bord d’une conflagration raciale qui pourrait tous les détruire.

Le scénario du film a d’abord été rédigé par David Mamet avec Mangold et Logan co-écrivain Scott Frank travaillant sur une réécriture. La force sera produit par Ridley Scott de Scott Free, Shane Salerno de The Story Factory et Kevin Walsh tandis que Steve Asbell a signé pour produire exécutif.

Ce projet sera le deuxième plus récent projet de Mangold car il a également été récemment annoncé qu’il dirigera son deuxième biopic musical centré sur la transition du musicien légendaire Bob Dylan de la musique folk au rock. Ses autres crédits de films notables incluent: Marcher sur la ligne. Interrompu, Kate et Léopold, et Logan ce dernier lui ayant valu une nomination aux Oscars du meilleur scénario adapté.

