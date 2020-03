James Marsden dit qu’il s’est inscrit aux suites de Sonic The Hedgehog

Pendant très longtemps, il semblait que Sonic l’hérisson était sur le point de devenir la dernière adaptation de jeu vidéo sur grand écran qui n’a pas rencontré beaucoup de succès auprès des critiques ou du public. La première bande-annonce ne faisait pas exactement ressembler le film à un blockbuster familial incontournable, et cela sans même mentionner les réactions à l’apparence originale terrifiante du personnage principal, qui a finalement éclipsé tout le reste du projet et renvoyé l’équipe créative à la planche à dessin pour repenser Sonic à partir de zéro, ce qui entraîne un retard de trois mois.

Cependant, Sonic the Hedgehog a surpris beaucoup de gens quand il est finalement sorti en salles le mois dernier en n’étant pas complètement terrible. En fait, les débuts en salles du Blue Speedster ont quitté les blocs au box-office à la suite de critiques généralement solides et ont déjà rapporté plus de 275 millions de dollars dans le monde, ce qui est suffisant pour le placer comme le septième jeu vidéo le plus rentable. film jamais réalisé après moins d’un mois de sortie.

Naturellement, la conversation est déjà passée à une franchise Sonic potentielle, et interrogée sur la possibilité de suivis, la star James Marsden a admis que non seulement les acteurs et l’équipe ont massivement apprécié l’expérience de la réalisation du film, mais aussi les 46 ans. old est déjà inscrit pour plusieurs suites, comme c’est généralement le cas chaque fois qu’un acteur est jeté dans un film à gros budget de nos jours.

«Je crois, je ne sais pas si je suis censé en dire autant qu’ils veulent faire. Oui, c’est ma réponse quelque peu vague. C’est un si bon groupe de personnes, et c’était tellement amusant de voir Jim Carrey s’amuser à nouveau. Je pense que c’était son deuxième week-end d’ouverture, de tous ses films. J’étais un peu étonné de cette statistique. Il avait juste un grand sourire sur son visage et il serrait tout le monde dans ses bras. C’était juste une chose tellement cool. »

Bien sûr, la performance de Carrey est généralement considérée comme le point culminant Sonic l’hérisson, et la fin du film a définitivement laissé la porte grande ouverte pour lui de revenir dans les suites éventuelles. Les adaptations de jeux vidéo commencent peut-être enfin à surmonter la stigmatisation qui les guette depuis des années, et le succès surprise de Sonic verra sans aucun doute une série d’imitateurs s’éclairer dans un avenir proche.