James Marsden est prêt à revenir en tant que cyclope pour un film Marvel X-Men

Sonic the Hedgehog et ancienne star des X-Men James Marsden est prêt à revenir en tant que Cyclope pour un futur film Marvel Cinematic Universe X-Men.

Depuis l’acquisition de Fox par Disney, une question qui se profile dans tous les esprits est de savoir comment les X-Men seront intégrés dans l’univers cinématographique Marvel. Certains anciens membres de la distribution des X-Men comme Patrick Stewart ont déclaré qu’ils en avaient fini avec leurs personnages tandis que d’autres, comme Ryan Reynolds, travaillent activement sur un nouvel épisode de Marvel Cinematic Universe. Parmi ceux qui sont ouverts pour un retour dans l’univers Marvel se trouve l’acteur des Cyclopes James Marsden.

James Marsden est apparu dans quatre films X-Men de 2000 à 2014. Dans ce document, il a joué la main droite du professeur X, Cyclope, qui a fonctionné comme chef d’équipe des X-Men. Au fil des films, cependant, le temps passé à l’écran de James Marsden alors que Cyclope diminuait régulièrement jusqu’à ce qu’il soit tué accidentellement par Jean Gray dans X-Men: The Last Stand. Il reviendra finalement pour une petite apparition dans X-Men: Days of Future Past. Tim Pocock a également joué des versions plus jeunes de Cyclops dans X-Men Origins: Wolverine et Tye Sheridan dans X-Men: Apocolypse et Dark Phoenix. Mais au vu des choses, James Marsden n’est pas entièrement prêt à abandonner le rôle de Cyclope tous ensemble.

Lors d’une récente interview avec ., James Marsden a déclaré qu’il était ouvert à l’idée de rendre le rôle de Cyclops pour un futur film Marvel X-Men:

«Je regarde ces trois films dans lesquels j’étais et c’est devenu une énorme partie de ma vie. C’était une famille, tous. Et j’étais très reconnaissant. Cela fait 40 ans, à l’époque, de l’histoire et des personnages emblématiques, des personnages bien-aimés. Je serais donc idiot de dire non à cela. Bien sûr, je [be open to it]. “

Vous pouvez voir l’interview complète avec James Marsden ci-dessous:

Voici le synopsis officiel du dernier film X-Men de l’ère Fox, The New Mutants:

20th Century Fox en association avec Marvel Entertainment présente “The New Mutants”, un thriller d’horreur original se déroulant dans un hôpital isolé où un groupe de jeunes mutants est détenu pour surveillance psychiatrique. Lorsque des événements étranges commencent à se produire, leurs nouvelles capacités mutantes et leurs amitiés seront testées alors qu’ils se battent pour essayer de s’en sortir vivants.

Réalisé par Josh Boone à partir d’un script qu’il a co-écrit avec Knate Lee, The New Mutants met en vedette Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Alice Braga, Blu Hunt et Henry Zaga.

The New Mutants sortira en salles le 3 avril 2020.

De nouvelles photos des «Titans» montrent Aqualad et l’équipe d’origine

DC Universe a publié huit nouvelles images du quatrième épisode à venir de la deuxième saison des Titans intitulé “Aqualad”.

“Aqualad” explorera la dynamique entre Dick Grayson / Robin (Brenton Thwaites), Donna Troy / Wonder Girl (Conor Leslie), Hank Hall / Hawk (Alan Ritchson), Dawn Granger / Dove (Minka Kelly) et Garth / Aqualad (Drew Van Acker) et comment quatre ans auparavant, leur dynamique familiale soudée s’est développée uniquement pour que leurs sentiments personnels saignent davantage dans leur travail pour être exacerbés par l’arrivée d’un nouveau méchant.

Ces nouvelles images donnent aux fans un nouveau regard sur Drew Van Acker en tant qu’Aqualad ainsi que quelques nouveaux regards sur l’équipe originale réunie pour l’action. En particulier, nous obtenons notre meilleur aperçu de la façon dont la combinaison Aqualad se traduit à l’écran sous forme d’action en direct.

Vous pouvez consulter le reste de la galerie pour “Aqualad” en cliquant sur “Suivant”.

Voici le synopsis officiel de la saison deux:

Dans la saison 2, à la suite de leur rencontre avec Trigon, Dick réforme les Titans. Sous sa supervision dans leur nouvelle maison à Titans Tower, Rachel, Gar et Jason Todd s’entraînent ensemble pour affiner leurs capacités de héros et travailler ensemble en équipe. Ils sont rejoints par Hank Hall et Dawn Granger alias Hawk et Dove et Donna Troy alias Wonder Girl. Bien que ces Titans originaux tentent de passer à une vie normale, lorsque de vieux ennemis refont surface, tout le monde doit se rassembler pour s’occuper des affaires inachevées. Et alors que cette famille d’anciens et de nouveaux Titans – y compris Conner Kent et Rose Wilson – apprend à coexister, l’arrivée de Deathstroke met en lumière les péchés des anciens Titans qui menacent de déchirer à nouveau cette nouvelle famille Titans.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Robin / Nightwing, Anna Diop dans Starfire, Teagan Croft dans Raven et Ryan Potter dans Beast Boy. Les nouveaux venus pour sa deuxième sortie incluent Joshua Orpin et Esai Morales jouant Superboy et Deathstroke, respectivement, tandis que Chella Man et Chelsea Zhang ont également rejoint le casting en tant qu’enfants de Deathstroke, Jericho et Ravager. Natalie Gumede a signé pour jouer Mercy Graves et la star de Game of Thrones Iain Glen est à bord en tant que Bruce Wayne.

La deuxième saison des Titans est maintenant diffusée sur DC Universe.

