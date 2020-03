James Marsden est signé pour les suites de «Sonic The Hedgehog»

La star de Sonic The Hedgehog, James Marsden, a révélé qu’il s’était inscrit pour plusieurs suites.

Le film Sonic de Paramount a été un énorme succès et James Marsden, le rôle principal du film, a manifesté son intérêt à retourner auprès de son ami hérisson bleu. Lorsque Sonic The Hedgehog a été dévoilé pour la première fois l’été dernier, les fans ont été ébranlés par le look terrifiant du personnage principal. Réalisant que les fans avaient peut-être raison sur celui-ci, les gens derrière Sonic ont ramené le film à la planche à dessin et ont fixé l’apparence du personnage. Malgré un retard important, le film a été salué pour son humour, ses séquences d’action et son jeu favorable de James Marsden et Jim Carrey.

Dans une récente interview avec Variety, James Marsden a évoqué le succès de Sonic The Hedgehog et la façon dont il s’est engagé pour les suites si Paramount voulait continuer les exploits de Sonic.

«Je crois, je ne sais pas si je suis censé en dire autant qu’ils veulent faire. Oui, c’est ma réponse quelque peu vague. C’est un si bon groupe de personnes et c’était tellement amusant de voir Jim [Carrey] s’amuser à nouveau. Je pense que c’était son deuxième week-end d’ouverture de tous ses films. J’étais un peu étonné de cette statistique. Il avait juste un grand sourire sur son visage et il serrait tout le monde dans ses bras. J’avais juste l’impression que c’était une chose tellement cool. »

À ce jour, le film de James Marsden a rapporté plus de 275 millions de dollars, ce qui n’est pas mal du tout pour un film sorti au début de l’année. Sonic a également été un succès critique et a été présenté comme l’une des meilleures adaptations de jeux vidéo que le public ait jamais vues. Clairement un succès retentissant auprès des familles et des fans de jeux vidéo, il est presque certain qu’une suite avec James Marsden fera son chemin dans les cinémas dans un avenir proche.

