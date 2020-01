James Marsden est un très bon sport / film

On aurait pu penser qu’après avoir joué dans la comédie familiale Hop sur le thème de Pâques, James Marsden serait fait en face de personnages entièrement générés par ordinateur. Mais peut-être que le chèque de paie pour un gros film familial à succès est trop bon pour être abandonné de nos jours, car il est de retour avec Sonic l’hérisson et un nouveau clip stupide vient de faire ses débuts. Heureusement, ce n’est pas aussi horrible que cela aurait pu être grâce à la refonte du personnage qui a repoussé le film de novembre de l’année dernière… mais ce n’est toujours pas génial. Regardez le clip de Sonic the Hedgehog ci-dessous.

Clip Sonic le hérisson

Oui, je sais que c’est un film fait pour que toute la famille puisse en profiter, et il est basé sur un jeu vidéo qui était également destiné aux enfants. Mais cela m’étonne toujours que ces films ne soient pas au moins aussi drôles que ce que Pixar Animation et même DreamWorks Animation peuvent faire. Il doit y avoir des comédiens qui travaillent propre et savent comment créer un film familial comme celui-ci afin de le rendre un peu plus drôle.

En plus de cela, au moins Sonic (exprimé par Ben Schwartz) semble assez décent en tant que personnage numérique. Le design stylisé n’a pas l’air aussi impressionnant que ceux du détective Pikachu, ce qui rend les objets réalistes comme les algues et un poisson un peu hors de propos lorsqu’ils sont placés juste à côté (et au-dessus) de lui. De plus, cela nous amène à nous demander comment un poisson peut rester sur la tête de Sonic comme ça quand il court à une vitesse folle. Mais peu importe. C’est un dessin animé.

Sonic the Hedgehog joue également Jim Carrey comme Dr. Ivo Robotnik, Neal McDonagh, Neal McDonough, Tika Sumpter, Lee Majdoub, Frank C. Turner, Adam Pally, Natasha Rothwell, Debs Howard, et Elfina Luk. Le film est réalisé par Jeff Fowler à partir d’un script par Patrick Casey, Josh Miller et Oren Uziel.

SONIC THE HEDGEHOG est une comédie d’aventure en direct basée sur la franchise mondiale de jeux vidéo à succès de Sega qui se concentre sur le tristement célèbre hérisson bleu vif. Le film suit les (mauvaises) aventures de Sonic alors qu’il parcourt les complexités de la vie sur Terre avec son tout nouveau – humain – meilleur ami Tom Wachowski (James Marsden). Sonic et Tom unissent leurs forces pour essayer d’empêcher le méchant Dr Robotnik (Jim Carrey) de capturer Sonic et d’utiliser ses immenses pouvoirs pour la domination du monde.

Sonic the Hedgehog entre en salles sur 14 février 2020.

