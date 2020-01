James Marsden ouvert à jouer un personnage différent dans les X-Men du MCU

James Marsden a exprimé son ouverture à l’idée de jouer un autre personnage des X-Men dans le MCU.

La série de films X-Men a été lancée en 2000 avec un film mettant en vedette un casting de favoris des fans, dont le Cyclope de James Marsden. Après que X-Men se soit avéré être un succès financier, plusieurs suites ont suivi et James Marsden a repris son rôle de Cyclope dans trois d’entre eux, sa dernière apparition étant une apparition dans Days of Future Past.

Bien sûr, la série de films X-Men sera redémarrée sous Marvel Studios, qui a acquis les droits des personnages après que sa société mère Disney a acquis les actifs de divertissement de 21st Century Fox. Alors que Marvel Studios devrait refondre le rôle clé lorsqu’il progressera avec ses propres films X-Men, James Marsden a exprimé sa volonté de représenter un nouveau personnage dans la version MCU de l’équipe lors d’une interview avec ComicBook.com:

“Sûr. Il peut être étrange d’être une chose pour rejoindre Marvel ou DC ou quelque chose comme ça, mais rejoindre X-Men en tant que personnage différent peut sembler un peu étrange. Mais je serais ouvert à cela. Je veux dire, c’était un monde pour lequel j’ai beaucoup de respect et [I’m] très reconnaissant de faire partie de cette famille pendant une longue période. C’est l’un de ces moments spéciaux de ma carrière et je serais totalement ouvert à cela. “

Kevin Feige a confirmé son intention d’inclure des mutants dans l’univers cinématographique Marvel lors de la présentation Comic-Con 2019 de Marvel Studios à San Diego. Cependant, le studio ne serait pas pressé d’introduire les X-Men au MCU, ce qui signifie qu’il faudra probablement un certain temps avant d’apprendre qui remplacera James Marsden en tant que Cyclope.

Voici le synopsis officiel du plus récent film X-Men Dark Phoenix:

Voici l’histoire de l’un des personnages les plus aimés des X-Men, Jean Gray, alors qu’elle évolue vers l’emblématique DARK PHOENIX. Au cours d’une mission de sauvetage menaçant la vie dans l’espace, Jean est frappé par une force cosmique qui la transforme en l’un des mutants les plus puissants de tous. Aux prises avec ce pouvoir de plus en plus instable ainsi qu’avec ses propres démons personnels, Jean échappe à tout contrôle, déchirant la famille X-Men et menaçant de détruire le tissu même de notre planète. Le film est le film X-Men le plus intense et émotionnel jamais réalisé. C’est l’aboutissement de 20 ans de films X-Men, car la famille de mutants que nous connaissons et aimons doit faire face à son ennemi le plus dévastateur à ce jour – l’un des leurs.

Écrit et réalisé par Simon Kinberg, Dark Phoenix met en vedette James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Sophie Turner, Tye Sheridan, Alexandra Shipp, Kodi Smit-McPhee, Evan Peters et Jessica Chastain.

Dark Phoenix est maintenant disponible sur Digital HD, Ultra HD 4K, Blu-ray et DVD.

Source: ComicBook.com

De nouvelles photos des «Titans» montrent Aqualad et l’équipe d’origine

DC Universe a publié huit nouvelles images du quatrième épisode à venir de la deuxième saison des Titans intitulé “Aqualad”.

“Aqualad” explorera la dynamique entre Dick Grayson / Robin (Brenton Thwaites), Donna Troy / Wonder Girl (Conor Leslie), Hank Hall / Hawk (Alan Ritchson), Dawn Granger / Dove (Minka Kelly) et Garth / Aqualad (Drew Van Acker) et comment quatre ans auparavant, leur dynamique familiale soudée s’est développée uniquement pour que leurs sentiments personnels saignent davantage dans leur travail pour être exacerbés par l’arrivée d’un nouveau méchant.

Ces nouvelles images donnent aux fans un nouveau regard sur Drew Van Acker en tant que Aqualad ainsi que quelques nouveaux regards sur l’équipe originale réunie pour l’action. En particulier, nous obtenons notre meilleur aperçu de la façon dont la combinaison Aqualad se traduit à l’écran sous forme d’action en direct.

Vous pouvez consulter le reste de la galerie pour “Aqualad” en cliquant sur “Suivant”.

Voici le synopsis officiel de la saison deux:

Dans la saison 2, à la suite de leur rencontre avec Trigon, Dick réforme les Titans. Sous sa supervision dans leur nouvelle maison à Titans Tower, Rachel, Gar et Jason Todd s’entraînent ensemble pour affiner leurs capacités de héros et travailler ensemble en équipe. Ils sont rejoints par Hank Hall et Dawn Granger alias Hawk et Dove et Donna Troy alias Wonder Girl. Bien que ces Titans originaux tentent de passer à une vie normale, lorsque de vieux ennemis refont surface, tout le monde doit se rassembler pour s’occuper des affaires inachevées. Et alors que cette famille d’anciens et de nouveaux Titans – y compris Conner Kent et Rose Wilson – apprend à coexister, l’arrivée de Deathstroke met en lumière les péchés des anciens Titans qui menacent de déchirer à nouveau cette nouvelle famille Titans.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Robin / Nightwing, Anna Diop dans Starfire, Teagan Croft dans Raven et Ryan Potter dans Beast Boy. Les nouveaux venus pour sa deuxième sortie incluent Joshua Orpin et Esai Morales jouant Superboy et Deathstroke, respectivement, tandis que Chella Man et Chelsea Zhang ont également rejoint le casting en tant qu’enfants de Deathstroke, Jericho et Ravager. Natalie Gumede a signé pour jouer Mercy Graves et la star de Game of Thrones Iain Glen est à bord en tant que Bruce Wayne.

La deuxième saison des Titans est maintenant diffusée sur DC Universe.

Source: Univers DC